Cặp song sát đáng sợ của Inter Milan

Trên sân Giuseppe Meazza của Inter Milan rạng sáng 31/8 (giờ Hà Nội), Inter Milan đè bẹp Atalanta với tỷ số 4-0 ở vòng 3 Serie A. Kết quả này giúp đội bóng của HLV Simone Inzaghi tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 7 điểm.

Atalanta chưa bao giờ là đối thủ dễ chịu với bất kỳ tên tuổi nào. Mùa trước, họ thậm chí thắng Bayer Leverkusen trong trận chung kết Europa League với tỷ số 3-0. Đáng nói, Leverkusen là đội vô địch Bundesliga với thành tích bất bại.

Hè 2024, Atalanta chia tay nhiều ngôi sao như Teun Koopmeiners, Caleb Okoli, Aleksey Miranchuk, Duvan Zapata... Bù lại, họ cũng chiêu mộ Charles De Ketelaere, Mateo Retegui, Raoul Bellanova, Ben Godfrey với tổng giá trị chuyển nhượng lên tới 76 triệu euro.

Nhưng trong chuyến làm khách đến sân của Inter Milan, Atalanta thua tan nát. Khi trận đấu mới diễn ra được 10 phút, đội bóng dưới trướng HLV Gian Piero Gasperini thua liên tiếp hai bàn. Pha phản lưới của Berat Djimsiti và bàn thắng do công Nicolò Barella giúp Inter Milan vượt lên dẫn trước.

Song, đó chưa phải đỉnh điểm của trận đấu. Sau giờ nghỉ giữa hai hiệp, từ phút 47 tới 56, Marcus Thuram lập cú đúp để giúp Inter Milan khép lại trận thắng với tỷ số giòn giã 4-0.

Trung phong Thuram của Inter Milan đang có khởi đầu như mơ ở mùa 2024/25. Sau 3 trận, tiền đạo người Pháp ghi 4 bàn. Màn trình diễn của anh làm lu mờ đồng đội Lautaro Martinez, ngôi sao vẫn chưa mở tài khoản bàn thắng.

"Thuram bắt đầu tích lũy được thêm nhiều kinh nghiệm ở Serie A. Thực tế là cậu ấy đã tiến bộ rất nhanh từ mùa giải trước", HLV Simone Inzaghi của Inter Milan chia sẻ sau trận đấu.

"Mọi thứ bắt đầu từ tâm lý và sự khát khao của Thuram. Cậu ấy trở lại sân tập sớm sau kỳ nghỉ vì biết rằng CLB cần mình", chiến lược gia người Italy nhấn mạnh.

Thuram trải qua mùa hè gây thất vọng. Bản thân không để lại nhiều dấu ấn trong màu áo tuyển Pháp dự vòng chung kết Euro 2024. Tuy nhiên, khi bước vào Serie A mùa giải mới, chân sút này lại lột xác, cho thấy sự hiệu quả đáng kinh ngạc.

Cùng với Lautaro Martinez, Inter Milan giờ sở hữu cặp song sát đáng sợ nhất Serie A. Khi một cầu thủ im hơi lặng tiếng, lập tức có người khác làm thay công việc. Chính điều này giúp Inter Milan duy trì vị thế ở sân chơi cao nhất Italy.

Mùa trước, Lautaro Martinez ghi 24 bàn sau 33 trận cho Inter Milan tại Serie A. Trong khi đó, Marcus Thuram cũng có 13 pha lập công sau 35 trận. Không nhiều đội bóng sở hữu cặp song sát với thành tích ghi bàn ấn tượng như vậy.

Ở mùa 2024/25, Inter Milan khởi đầu bằng trận hòa 2-2 trước Genoa. Thuram lập cú đúp tại Comunale Luigi Ferraris (Genova). Nhưng đến các trận tiếp Lecce và Atalanta, đội bóng của HLV Inzaghi chơi thăng hoa, ghi tổng cộng 6 bàn.

Sau những gì thể hiện, Inter Milan chắc chắn sắm vai ứng viên nặng ký cho danh hiệu vô địch mùa 2024/25. Thực tế là khi sở hữu cặp song sát Martinez-Thuram có phong độ cao, đội chủ sân Meazza sẵn sàng thách thức tất cả.

