Cặp đôi Mỹ sống ngoài lưới điện, hứng nước mưa để sinh hoạt

Không sử dụng hệ thống cấp nước công cộng, Ellie Rose và vị hôn phu hứng nước mưa bằng bể bơi lớn để tắm rửa, dọn dẹp và phục vụ sinh hoạt hàng ngày.

Căn nhà nằm ngoài lưới điện và hệ thống cấp nước công cộng của Rose tại Hawaii.

Ellie Rose (25 tuổi) và vị hôn phu đang sống trong một căn nhà tại Hawaii (Mỹ) tách biệt với lưới điện quốc gia. Thay vì sử dụng hệ thống cấp nước thông thường, cặp đôi tận dụng một bể bơi nổi có sức chứa khoảng 7.000 gallon (26.500 lít) để thu gom nước mưa, theo People.

“Cuộc sống thường ngày của chúng tôi xoay quanh việc quản lý nguồn nước và điện năng. Mọi thứ đều đòi hỏi phải lên kế hoạch”, Rose chia sẻ.

Dùng bể bơi hứng nước mưa

Rose kể năm 2019, cô và vị hôn phu chuyển từ vùng ngoại ô New York đến Hawaii với mong muốn tìm kiếm một môi trường sống mới. Khi ấy, cả hai mới 18 tuổi, từng mơ ước được đi du lịch và sinh sống ở một nơi xa nhà.

Tuy nhiên, sau vài năm trả tiền thuê nhà đắt đỏ, họ nhận ra chi phí sinh hoạt trên đảo cao hơn nhiều so với dự tính. Để giảm bớt áp lực tài chính, cặp đôi bắt đầu tìm mua đất. Cuối cùng, họ chọn được một khu đất có rừng cây và căn chòi nhỏ cần sửa chữa.

Tháng 8/2021, Rose và nửa kia mua khu đất rộng khoảng 4.000 m2 với giá 70.000 USD . Do ngôi nhà không được kết nối với hệ thống cấp nước công cộng, cặp đôi phải tự tìm cách đáp ứng nhu cầu sinh hoạt. Họ quyết định tận dụng bể bơi đặt trên mặt đất, có sức chứa khoảng 26.500 lít làm nơi hứng nước mưa.

Bể chứa nước của gia đình Rose.

Khi trời mưa, nước được thu vào bể, sau đó được dẫn qua hệ thống đường ống và máy bơm để đưa vào nhà. Nguồn nước này phục vụ vòi sen, bình nước nóng, việc dọn dẹp và các công việc gia đình khác.

Vì nước mưa chưa được xử lý để uống, Rose phải lái xe đến các vòi nước công cộng miễn phí để lấy nước uống vào những bình chứa. Cô thường kết hợp chuyến đi này với việc mua thực phẩm, đổ nhiên liệu và mang rác đến trạm trung chuyển để tiết kiệm thời gian.

Theo Rose, hệ thống thu gom nước hoạt động tương đối thuận lợi khi lượng mưa dồi dào. Nhưng vào mùa khô, cuộc sống có thể bị đảo lộn vì thiếu nước.

Cô nhớ lại một mùa hè mà Hawaii không có mưa trong nhiều tuần, đúng lúc bố mẹ cô đến thăm. “Đó là khoảng thời gian khó khăn. Chúng tôi thậm chí phải dùng nước uống để dội bồn cầu, rồi đổ đầy nước vào những chiếc thùng lớn để dọn dẹp, vệ sinh”, cô kể.

Trong thời gian đó, họ không thể tắm rửa hay rửa bát mỗi ngày. Tình trạng này chỉ được giải quyết khi công ty cung cấp mang nước đến.

Ngược lại, mưa kéo dài cũng khiến cuộc sống khó khăn vì hệ thống pin năng lượng mặt trời sản xuất ít điện hơn. Hệ thống điện này gồm 4 tấm pin năng lượng mặt trời công suất 330 W mỗi tấm và 4 bình ắc quy axit chì. Ngoài ra, cặp đôi trang bị thêm máy phát điện để sử dụng khi cần.

Trong những đợt mưa kéo dài, Rose thường chạy máy phát điện vài giờ vào buổi tối để duy trì hoạt động của tủ lạnh, đèn chiếu sáng, máy bơm nước và các thiết bị thiết yếu suốt đêm.

Những thiết bị như lò vi sóng hay nồi chiên không dầu cũng cần sử dụng máy phát điện. Vì vậy, ngay cả việc nấu nướng cũng đòi hỏi họ phải cân nhắc lượng điện còn lại.

Rose và vị hôn phu hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Không còn thời gian nghỉ ngơi

Để kiếm sống, Rose làm công việc dọn dẹp một căn nhà trên cây cho thuê qua Airbnb, trong khi vị hôn phu làm việc tại một công ty tổ chức trò chơi đu dây (zipline).

Cả hai đều mất nhiều thời gian di chuyển đến nơi làm việc. Khu mua sắm lớn gần nhất cũng cách nhà khoảng 45 phút lái xe. Vì vậy, Rose thường chỉ đi mua sắm một lần mỗi tuần để hạn chế những chuyến đi không cần thiết.

“Đôi khi tôi cảm thấy một ngày không đủ thời gian để giải quyết hết mọi việc”, cô chia sẻ.

Theo Rose, vị trí hẻo lánh của ngôi nhà khiến ngay cả những công việc sửa chữa đơn giản cũng trở nên phức tạp. Khi mới bắt đầu xây dựng tổ ấm, cặp đôi phải xem các video hướng dẫn trên YouTube để học cách vận hành thiết bị, sửa chữa những thứ mà trước đây họ chưa từng sử dụng.

Tuy nhiên, nơi ở không có sóng điện thoại. Mỗi khi cần truy cập Internet, họ phải lái xe khoảng 15 phút ra ngoài để tải video hướng dẫn, sau đó mới trở về nhà thực hiện.

Rose lấy nước uống từ nguồn nước công cộng miễn phí.

Giữa công việc kiếm sống, thời gian di chuyển và việc duy trì hoạt động của ngôi nhà, cặp đôi hầu như không còn nhiều thời gian nghỉ ngơi. Dù vậy, Rose cho biết cuộc sống này giúp cô học cách đảm nhận những trách nhiệm mà trước đây cô chưa từng nghĩ mình sẽ phải đối mặt khi còn trẻ.

Cô dần quen với việc khởi động máy phát điện, bảo trì bình nước nóng, vận chuyển rác, nước và nhiên liệu. Những trải nghiệm ấy cũng khiến cô tự tin hơn khi phải tự giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.

“Bạn sẽ bắt đầu nhận ra có biết bao tiện nghi hiện đại mà trước đây mình vẫn coi là điều hiển nhiên”, Rose chia sẻ.

Rose cố gắng bật máy phát điện.

Cô thừa nhận việc phải thường xuyên lo lắng về nguồn nước hay lượng nhiên liệu còn lại cho máy phát điện khiến cuộc sống không phải lúc nào cũng thoải mái.

“Thật khó để cảm thấy mình đẹp, chỉn chu khi cứ phải lo lắng về việc hết nước, hay không còn đủ nhiên liệu cho máy phát điện để duy trì hoạt động của tủ lạnh”, cô nói.

Rose chưa chắc chắn cuộc sống tách biệt với lưới điện có còn phù hợp với hai người trong tương lai, nhất là khi họ quyết định xây dựng gia đình. Tuy nhiên, hiện tại, cặp đôi vẫn hài lòng với lựa chọn của mình. Dù sau này có thay đổi nơi sống, cô vẫn muốn giữ lại căn nhà ở Hawaii.

“Tôi vẫn luôn muốn giữ lại căn chòi này, bởi nó chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng tôi. Đó là nơi tôi có thể gọi là nhà và cảm thấy tự do nhất”, cô chia sẻ.