Cao tốc xuyên rừng tại Huế mở rộng xong 4 làn xe, vẫn chờ nút giao

Sau hơn một năm khởi công, triển khai dự án mở rộng, cao tốc La Sơn - Hòa Liên đã hình thành mặt đường 4 làn xe trên tuyến. So với quy mô 2 làn trước đây khi đưa vào khai thác vào tháng 4/2022, diện mạo tuyến đường có sự thay đổi rõ rệt, nâng cao năng lực lưu thông và điều kiện an toàn giao thông.