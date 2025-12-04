Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây đã thông xe

Sau nhiều giờ mưa lớn gây ngập sâu và sạt lở ta luy, chiều 4/12, giao thông trên các tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây đã được khôi phục hoàn toàn; phương tiện hiện lưu thông bình thường theo 2 chiều.

Theo Khu Quản lý đường bộ (BQLĐB) IV, từ rạng sáng 4/12, mưa lớn dồn dập khiến nước từ sườn đồi tràn xuống mặt đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, cuốn theo đất đá và tạo ra nhiều điểm sạt lở ta luy dương. Một số đoạn bị ngập cục bộ, nước chảy xiết làm giảm tầm nhìn, buộc lực lượng chức năng phải rào chắn tạm và yêu cầu phương tiện giảm tốc.

Đến chiều nay, nước rút nhanh, các đơn vị quản lý và nhà thầu bảo trì lập tức huy động nhân lực, máy móc thu dọn đất đá, kiểm tra mặt đường. Sau khi đánh giá an toàn, cơ quan chức năng cho phép mở lại toàn tuyến. Lưu thông trở lại ổn định, không còn điểm nghẽn.

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây đã thông xe sau khi phải đóng đường do ngập nước và sạt lở. Ảnh: DRVN.

Cùng thời điểm, trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, khu vực Km25+369 - nơi bị ngập sâu nhất trong buổi sáng - cũng đã thoát nước gần như hoàn toàn vào đầu giờ chiều nay. Lực lượng của Khu QLĐB IV, Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật Đường cao tốc (ĐCT) Việt Nam và C08 có mặt liên tục để kiểm tra hiện trường trước khi thông xe trở lại.

Trước đó, do nước dâng nhanh nên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây cũng phải tạm đóng tại nút giao quốc lộ 55 và Km00 để điều tiết phương tiện ra quốc lộ 1A, bảo đảm an toàn. Hệ thống cảnh báo, chóp nón và phản quang được thiết lập liên tục để hướng dẫn tài xế đi chậm qua vùng ngập.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đến hiện tại, toàn bộ các tuyến cao tốc thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng không còn vị trí tắc đường. Giám đốc Khu QLĐB IV trực tiếp có mặt tại hiện trường các tuyến cao tốc và quốc lộ 1 qua tỉnh Lâm Đồng để chỉ đạo ứng phó, xử lý tình huống mới phát sinh do mưa lớn kéo dài.

Ngoài 2 tuyến cao tốc đã thông xe, trên quốc lộ 1 đoạn qua Lâm Đồng, nước từ hồ Sông Quao xả lũ làm dâng mực nước sông Cái, gây tràn mặt đường khoảng 0,15 m ở một số vị trí. Tuy nhiên, phương tiện vẫn lưu thông được do lực lượng tại chỗ bố trí cảnh báo và điều tiết giao thông.

Các đơn vị quản lý đường bộ cho biết, vẫn duy trì lực lượng túc trực 24/24h, rà soát toàn tuyến, kiểm tra hệ thống thoát nước, máy bơm và thiết bị nhằm kịp thời phát hiện nguy cơ tái ngập hoặc sạt lở khi mưa lớn có thể tiếp diễn. Cục Đường bộ Việt Nam cũng tiếp tục phối hợp với địa phương để sẵn sàng điều chuyển thiết bị, vật tư khi cần thiết.

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết có chiều dài hơn 100 km, đưa vào khai thác từ giữa năm 2023, là một trong những đoạn quan trọng của tuyến cao tốc Bắc - Nam, kết nối Mỹ Tho, TP.HCM và Nha Trang. Tuyến gồm 4 làn xe, không có làn dừng khẩn cấp, nên thường xuyên có mật độ lưu thông lớn. Trong khi đó, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây dài 99 km, đi qua tỉnh Lâm Đồng (trước đây là Bình Thuận) và Đồng Nai, được thiết kế 6 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp, tốc độ tối đa 120 km/h. Đây là cửa ngõ kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với khu vực duyên hải Nam Trung bộ.