Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết hư hỏng do chất lượng không đảm bảo?

Cục Đường bộ Việt Nam vừa đề nghị Ban quản lý dự án 7, Khu quản lý đường bộ IV khắc phục các bất cập, hư hỏng trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Liên quan một số hư hỏng trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đại diện Ban QLDA 7 (Bộ Xây dựng - chủ đầu tư) cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin từ cơ quan quản lý đường bộ, Ban đã cùng nhà thầu rà soát, triển khai ngay phương án khắc phục.

Dù mới hoàn thành hơn 1,5 năm, một số đoạn đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã phải dặm vá lởm chởm, nhìn như tấm áo rách. Ảnh: GP.

Theo đại diện Ban QLDA 7, hiện tượng ổ gà chỉ xuất hiện ở một số vị trí cục bộ và không lớn (15 - 20 cm). Các vị trí đã được khắc phục tạm và sẽ được sửa chữa theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo đảm chất lượng, tuổi thọ công trình, bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến. Nhà thầu cũng đã có văn bản báo cáo khắc phục sửa chữa trong những ngày tới.

Cũng theo đại diện chủ đầu tư, hiện nay, tuyến cao tốc đã hết thời gian bảo hành. Sau khi các bất cập được khắc phục, Ban sẽ làm việc với Cục Đường bộ Việt Nam, Khu quản lý đường bộ hoàn tất thủ tục kết thúc bảo hành trong tháng 6/2025.

Về phía nhà thầu, trong văn bản báo cáo chủ đầu tư và Khu quản lý đường bộ IV, Công ty CP Đầu tư xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C cho biết, tại lý trình Km 226+000 - Km 235+000 xuất hiện một số vết bong tróc mặt đường bê tông nhựa sau thời gian dài đưa vào khai thác sử dụng (từ 19/5/2023), ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

Khắc phục hư hỏng, bảo đảm an toàn giao thông và bảo vệ lớp dưới của kết cấu áo đường, nhà thầu sẽ tiến hành sửa chữa các vị trí lớp mặt đường bê tông nhựa lớp C12.5 bị hư hỏng từ ngày 8/6 - 20/6/2025 theo trách nhiệm bảo hành công trình.

Sau khi tiếp nhận thông tin về việc hư hỏng trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản đề nghị Ban quản lý dự án 7, Khu quản lý đường bộ IV khắc phục ngay những bất cập.

Theo Cục Đường bộ, dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Ban quản lý dự án 7 là chủ đầu tư.

Dự án hoàn thành đầu tư xây dựng và bàn giao để Khu quản lý đường bộ IV quản lý, khai thác từ ngày 6/6/2024 và đang trong thời gian bảo hành. Trong quá trình khai thác sử dụng, đoạn tuyến phát sinh một số hư hỏng, bất cập, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, mất an toàn công trình.

Theo cục, có một số vị trí mặt đường, cầu bị hư hỏng, rạn nứt, ổ gà. Ngoài ra còn có lề đường, mái taluy bị nứt, xói lở, vạch sơn mòn và mờ. Đồng thời hệ thống an toàn giao thông, lan can cầu thiếu liên kết bu lông, khe co giãn cầu bị nứt vỡ bê tông, lỏng bu lông liên kết…

Cục Đường bộ, Khu quản lý đường bộ IV đã có nhiều văn bản đôn đốc chủ đầu tư và các đơn vị liên quan sửa chữa khắc phục. Tuy nhiên cục cho rằng việc sửa chữa, khắc phục chưa được kịp thời, nguy cơ phát sinh thêm các hư hỏng khi mùa mưa bão đến là rất lớn.

Để đảm bảo an toàn giao thông, an toàn công trình, cục đề nghị Ban quản lý dự án 7 kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương sửa chữa ngay các hư hỏng, bất cập trên tuyến, hoàn thành trước ngày 20/6. Đối với Khu quản lý đường bộ IV phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư và các đơn vị liên quan thực hiện trách nhiệm bảo hành công trình, khắc phục các tồn tại, bất cập trên tuyến.