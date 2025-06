Cảnh tượng gây sốc tại FIFA Club World Cup

Orkun Kokcu, tiền vệ của Benfica, khiến dư luận chú ý khi thể hiện sự không hài lòng sau khi bị HLV Bruno Lage thay ra ở phút 61 trong trận gặp Auckland City. Khi tên của mình hiện trên bảng điện tử, Kokcu tỏ thái độ giận dữ. Trong lúc tiến đến ghế dự bị, cầu thủ này chỉ trích HLV Lage bằng những cử chỉ mạnh mẽ và gay gắt.

Mọi chuyện trở nên phức tạp hơn khi chỉ hai phút sau, Renato Sanches, người vào sân thay Kokcu, ghi bàn thắng thứ ba cho Benfica vào lưới Auckland City. HLV Lage không bỏ lỡ khoảnh khắc này khi ông che miệng và thì thầm điều gì đó với Kokcu. Tiền vệ này lập tức đáp trả và ra hiệu yêu cầu HLV Lage im lặng.

Mặc dù Benfica có chiến thắng đậm đà, hình ảnh mâu thuẫn giữa Kokcu và HLV Lage khiến người hâm mộ lo lắng về sự đoàn kết trong đội bóng. Cả hai cũng không nói về mâu thuẫn này sau khi trận đấu khép lại.

Kokcu, 24 tuổi, thể hiện vai trò quan trọng ở Benfica trong mùa giải 2024/25. Anh ghi 7 bàn và góp 7 kiến tạo cho CLB ở giải quốc nội. Tại Champions League, anh có thêm 4 pha lập công, dù sở trường là tiền vệ trung tâm.

Benfica tạm vươn lên dẫn đầu bảng C với 4 điểm sau 2 trận. Đội bóng Bồ Đào Nha đá nhiều hơn Bayern Munich và Boca Juniors 1 trận.

