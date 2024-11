Cảnh sát tịch thu 78 lô đất trong vụ 3 diễn viên Thái Lan bị bắt

Chiều 6/11, Cục Điều tra Đặc biệt (DSI), một nhóm công tác của Cục Điều tra Trung ương (CDC) đã tham dự cuộc họp báo để cập nhật diễn biến liên quan đến vụ việc của công ty The iCon Group. Trung tá cảnh sát Yutthana Praedam, Phó Cục trưởng Cục Điều tra Đặc biệt, cho biết đã tịch thu đất đai của toàn bộ 18 nghi phạm và 78 lô đất bổ sung từ những người có liên quan với lý do rửa tiền, theo Khaosod.

Bangkok Post cho biết thêm, tiền trong tài khoản ngân hàng và các tài sản khác của The iCon Group đã bị đóng băng trong khi chờ điều tra. Do đó không thể hoàn lại tiền cho các đơn hàng bị hủy tại nhiều đại lý bán hàng của tập đoàn. Việc hoàn tiền sẽ phải hoãn lại cho đến khi có thông báo mới.

Diễn viên Min Pechaya liên quan đến vụ việc đang bị bắt giữ. Ảnh: The Nation.

Cũng theo Khaosod, DSI sẽ nộp đơn tố cáo 18 nghi phạm với cáo buộc lừa đảo đa cấp. Theo kết quả từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Trung ương và kiểm tra các nhân chứng bổ sung, DSI đã thu thập được đầy đủ bằng chứng cho thấy các nghi phạm có hành vi phạm tội của tội phạm đa cấp.

18 nghi phạm bị bắt giữ trước đó, bao gồm 3 diễn viên Sam Yuranunt Pamornmontri, Kan Kantathavorn và Min Pechaya. Những người khiếu nại trong vụ án cáo buộc các đại lý tập trung vào việc tuyển dụng đại lý mới và khuyến khích họ đầu tư tiền thay vì bán sản phẩm.

Tính đến cuối tháng trước, khoảng 10.000 người đã nộp đơn khiếu nại lên cơ quan chức năng. Các nạn nhân cho biết họ đã mất tổng cộng khoảng 3 tỷ baht (gần 89 triệu USD ) thông qua các đại lý bán sản phẩm của The iCon Group.

MGR Online đưa tin 18 người liên quan đến vụ The iCon Group bị bắt giữ vào 16/10. Ngày 17/10, tất cả đã được đưa đến nơi tạm giam. Nam bị giam giữ ở Nhà tù đặc biệt Bangkok, còn nữ ở trại giam dành cho nữ phạm nhân.

Theo Thairath, The iCon Group hoạt động theo mô hình đa cấp và bị buộc tội lừa đảo người dân đầu tư đồng thời chiêu mộ khách hàng trở thành thành viên nhưng không thực sự bán sản phẩm. Nơi này tạo dựng uy tín bằng cách đưa diễn viên, ca sĩ nổi tiếng đến quảng bá. Nhiều nạn nhân thua lỗ, mất trắng tiền khi tham gia hệ thống này. Trong tập đoàn này, Min Pechaya giữ chức vụ Giám đốc Truyền thông.

Sách tham khảo: Người khôn ngoan ứng xử giao tiếp như thế nào? do nhóm tác giả Douglas Stone, Bruce Pation và Sheila Heen viết, lọt danh sách best-seller theo bình chọn của The New York Times. Cuốn sách như một cẩm nang nhỏ chứa đựng kỹ năng ứng xử cần thiết cho mỗi người.