Cảnh sát khám xét Starbucks Hàn Quốc

Cảnh sát đã khám xét tại trụ sở Starbucks Hàn Quốc, sau khi chiến dịch tiếp thị của doanh nghiệp này gây ra cuộc khủng hoảng nghiêm trọng.

Một cửa hàng Starbucks tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 26/5. Ảnh: Reuters.

Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul ngày 5/8 xác nhận đã tiến hành khám xét trụ sở Starbucks Hàn Quốc để phục vụ công tác điều tra chiến dịch truyền thông gây tranh cãi của hãng, theo hãng tin Yonhap.

Đây là diễn biến mới nhất trong chuỗi khủng hoảng mà Starbucks phải đối mặt tại Hàn Quốc sau chiến dịch quảng cáo gây tranh cãi vài tháng trước. Vụ việc buộc công ty phải xin lỗi và sa thải một lãnh đạo cấp cao.

Bê bối bắt nguồn từ tháng 5, khi Starbucks Hàn Quốc (đơn vị được cấp phép và chủ yếu do tập đoàn Hàn Quốc Shinsegae Group quản lý) phát động chiến dịch tiếp thị mang tên "Tank Day" (Ngày xe tăng) nhằm quảng bá dòng bình giữ nhiệt "Tank".

Cụm từ “Tank Day” bị chỉ trích vì gợi nhắc hình ảnh xe tăng trong sự kiện Gwangju năm 1980.

Theo Yonhap, dẫn lời cảnh sát, các tổ chức dân sự cho rằng chiến dịch này chế giễu nạn nhân của Phong trào Dân chủ Gwangju, một sự kiện lịch sử nhạy cảm tại Hàn Quốc. Họ mô tả đây là hành động thiếu cân nhắc nhằm quảng bá và bán các mẫu ly giữ nhiệt.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cũng chỉ trích chiến dịch “Tank Day”. Theo Reuters, ông Lee cho biết bản thân "rất phẫn nộ" trước chiến dịch quảng cáo này.

Ngay trong ngày xảy ra vụ việc, Starbucks Hàn Quốc đã đưa ra lời xin lỗi chính thức. Không lâu sau đó, Starbucks toàn cầu cũng thông báo mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân dẫn đến sai sót.

Một ngày sau khi chiến dịch được triển khai, Shinsegae Group đã sa thải giám đốc điều hành Starbucks Hàn Quốc với lý do "hoạt động tiếp thị không phù hợp".

Kể từ đó, doanh số của Starbucks Hàn Quốc sụt giảm đáng kể và công ty liên tục triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả.

Vào tháng 6, hãng đã đóng cửa toàn bộ cửa hàng tại Hàn Quốc trong một buổi chiều để tổ chức khóa đào tạo bắt buộc cho toàn bộ nhân viên về ý thức lịch sử và sự nhạy cảm đối với các vấn đề xã hội.