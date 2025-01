Cảnh sát giao thông TPHCM nói về việc trả thưởng cho người báo vi phạm

Theo Phó trưởng Phòng CSGT Công an TP.HCM, từ khi thực hiện Nghị định 168, tình trạng “leo lề”, lưu thông ngược chiều, không đúng làn đường của người dân được hạn chế nhiều.

Chiều 9/1, tại cuộc họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội, Thượng tá Lê Văn Hải, Phó trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM, thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông từ ngày 1/1 đến nay, khi Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168) có hiệu lực.

Theo ông Hải, từ ngày 1-7/1, lực lượng CSGT TP.HCM kiểm tra, phát hiện và xử lý 11.830 trường hợp vi phạm; tạm giữ 4.333 phương tiện gồm 11 ôtô, 4.220 môtô và 102 phương tiện khác.

Qua đó, CSGT đã tước giấy phép lái xe 2.091 trường hợp; phạt tiền ước tính 42,5 tỷ đồng , tăng 11 tỷ đồng so với giai đoạn liền kề.

Thượng tá Lê Văn Hải. Ảnh: Hồ Văn.

Ông Hải cho biết một số hành vi vi phạm bị tập trung xử lý gồm: nồng độ cồn 3.633 trường hợp; vi phạm tốc độ 1.235 trường hợp; lưu thông không đúng phần đường, làn đường, đi trên hè phố 468 trường hợp; dừng đỗ không đúng quy định 805 trường hợp; không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 389 trường hợp; không đội mũ bảo hiểm 878 trường hợp…

"Kể từ khi triển khai Nghị định 168, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực. Người dân đã nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc chấp hành nghiêm pháp luật về giao thông.

Vào những khung giờ cao điểm, trên các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn, người điều khiển phương tiện dừng chờ đèn tín hiệu nghiêm túc, dừng đúng vạch quy định, có trật tự. Không còn tình trạng người tham gia giao thông điều khiển phương tiện lưu thông trên hè phố, không đúng phần đường. Việc đi ngược chiều cũng đã hạn chế. Người dân có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, đặc biệt là không lái xe sau khi đã sử dụng uống rượu, bia", ông Hải nói rõ.

Từ khi Nghị định 168 có hiệu lực, người dân lưu thông trên đường chấp hành nghiêm túc quy định về giao thông. Ảnh: Nguyễn Huế - Đào Phương.

CSGT nhận 87 trình báo vi phạm giao thông nhưng chưa có trường hợp nào được nhận thưởng

Tại cuộc họp, ông Hải còn giải đáp những thông tin xung quanh việc những người đi quay, chụp hình ảnh vi phạm giao thông gửi CSGT để nhận thưởng.

Phó phòng CSGT nói rõ từ tháng 6/2024, Giám đốc Công an TP.HCM đã phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện và cung cấp thông tin, hình ảnh phản ánh về vi phạm trật tự an toàn giao thông qua trang Zalo Official Account của Phòng CSGT, với phương châm: "Mỗi người dân là một chiến sĩ cảnh sát giao thông phát hiện hành vi vi phạm".

Trong 1 tuần, CSGT TPHCM xử lý 11.830 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt 42,5 tỷ đồng . Ảnh: Nguyễn Huế - Đào Phương.

Và từ đó đến lúc Nghị định 168 có hiệu lực, Phòng CSGT tiếp nhận 1.880 thông tin, hình ảnh phản ánh về vi phạm giao thông. Phòng đã chuyển cho các đơn vị CSGT 1.041 thông tin để tiếp tục xác minh chủ phương tiện, người vi phạm nhằm làm rõ, xử lý.

Kết quả, các đơn vị gửi 654 thông báo mời chủ phương tiện, người vi phạm và ra quyết định xử phạt 128 trường hợp với số tiền gần 500 triệu đồng, trong đó có 61 trường hợp tước giấy phép lái xe.

Từ khi Nghị định 168 có hiệu lực, Phòng CSGT đã tiếp nhận được 87 thông tin. hình ảnh phản ánh. Các thông tin này đang trong quá trình chuyển cho các đơn vị có liên quan.

CSGT TP.HCM nhận được 87 tin trình báo về vi phạm giao thông. Ảnh: Nguyễn Huế - Đào Phương.

Về việc người dân cung cấp thông tin và hình ảnh vi phạm để nhận thưởng, ông Hải nói rõ theo nghị định, mức chi hỗ trợ cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông của 1 vụ việc không quá 10% số tiền xử phạt, tối đa 5 triệu đồng. Hiện tại, đơn vị chưa thực hiện việc chi trả thưởng do chưa có hướng dẫn cụ thể của Bộ Công an.

“Hiện tại, Phòng CSGT chưa nhận được thông tin phản ánh hay tố cáo về việc tiêu cực liên quan như tống tiền người vi phạm, bị đánh khi đi quay vi phạm giao thông”, ông Hải cho biết thêm.

Ông Hải cũng khuyến cáo người dân khi phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông phải đảm bảo việc thu thập thông tin không gây ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của công dân; tôn trọng quyền riêng tư cá nhân, quyền tự do hình ảnh của công dân nơi công cộng. Mặt khác, nếu thông tin có dấu hiệu làm giả hay sai lệch, người cung cấp sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.