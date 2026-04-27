Cảnh sát giải cứu người đàn ông có ý định dại dột ở tầng 5 chung cư

  • Thứ hai, 27/4/2026 09:45 (GMT+7)
Chiều 26/4, nhiều cảnh sát cùng xe thang được điều động giải cứu một người đàn ông đứng bên ngoài khu vực tầng 5 tòa chung cư cao tầng ở Hà Nội.

giai cuu anh 1

Người đàn ông được cảnh sát đưa xuống bằng xe thang.

Theo người dân, vào khoảng hơn 16h cùng ngày, họ phát hiện người đàn ông có biểu hiện bất thường, đứng tại khu vực bên ngoài tầng 5 chung cư Rose Town 79 Ngọc Hồi (Yên Sở, Hà Nội).

Ngay sau đó, sự việc nhanh chóng được báo cho chính quyền địa phương và lực lượng cứu hộ.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng PCCC&CNCH điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng xe thang đến hiện trường. Phía bên dưới, lực lượng chức năng trải đệm hơi, lưới để đề phòng tình huống xấu.

giai cuu anh 2giai cuu anh 3

Đệm hơi được triển khai bên dưới.

Các tổ công tác tiếp cận người đàn ông bằng xe thang, và từ phía trong tòa nhà. Đến hơn 17h, người đàn ông đã phối hợp với lực lượng chức năng và được đưa xuống bằng xe thang.

Người đàn ông nhanh chóng được đưa về trụ sở cơ quan chức năng để trấn an tâm lý và liên hệ với người nhà.

giai cuu anh 4

Khu vực người đàn ông đứng.

Bước đầu, người này được xác định là V.M.C (SN 1990, hộ khẩu ở Hà Nội, hiện đang tạm trú trong Đà Lạt). Người này mới về Hà Nội được ít hôm.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Thanh Hà/Tiền Phong

    Tha ky da hoa va vich bien 60 kg ve tu nhien hinh anh

    Thả kỳ đà hoa và vích biển 60 kg về tự nhiên

    Trong những ngày cuối tháng 4, công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại tỉnh Cà Mau ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi các cơ quan chức năng phối hợp cùng người dân liên tiếp tổ chức tái thả các loài động vật quý hiếm về với thiên nhiên.

    Tong Bi thu, Chu tich nuoc To Lam tham Me Viet Nam Anh hung tai TP.HCM hinh anh

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng tại TP.HCM

    Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), sáng 27/4/2026, tại xã Tân An Hội, Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đến thăm hỏi và tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Lơ (sinh năm 1937).

