Cảnh hỗn loạn tại nơi ở của Ronaldo

Tờ Kronen Zeitung đưa tin rằng hàng trăm người hâm mộ liên tục tụ tập trước khách sạn Brandelhof cả ngày lẫn đêm, với hy vọng được nhìn thấy Cristiano Ronaldo. Nhiều khách sẵn sàng chi tiền để đặt phòng nhằm có cơ hội tiếp xúc với CR7.

Tình hình trở nên căng thẳng khi một nhóm trẻ em ở khách sạn đến gõ cửa phòng với mong muốn gặp mặt Ronaldo. Báo chí Áo cho biết CR7 tỏ ra tức giận và lớn tiếng đe dọa sẽ gọi cảnh sát.

Ngay cả nhân viên khách sạn cũng bất ngờ trước tình huống này. Một nhân viên bảo vệ thừa nhận: "Chúng tôi không chuẩn bị cho việc bọn trẻ lên tầng và xâm phạm quyền riêng tư".

Nhiều phụ huynh bày tỏ sự thất vọng vì không được gặp thần tượng: “Chúng tôi chi 1.000 euro để ở đây mà vẫn không có được một bức ảnh hay chữ ký nào", một vị khách phàn nàn.

Một số người may mắn hơn có cơ hội tiếp cận Ronaldo nhờ sự sắp xếp từ các nhà tổ chức. Một vài fan thậm chí khoe ảnh chụp chung và xin chữ ký của CR7 trên trang cá nhân.

Alexander Strobl, chủ khách sạn Brandelhof, cho biết: “Nếu Al Nassr quay lại năm tới, chúng tôi sẽ phải xem xét và chuẩn bị kỹ càng mọi thứ". Ông Strobl cũng đổ lỗi cho Al Nassr khi cho rằng đội bóng từ chối thuê hẳn một tầng để dành sự riêng tư cho các cầu thủ, khi biết sự hiện diện của Ronaldo và đồng đội sẽ thu hút đám đông.

Không chỉ ở khách sạn, người hâm mộ còn tụ tập ở nơi tập luyện của Al Nassr, tạo nên khung cảnh hỗn loạn. Cuối tuần trước, chiếc Mercedes của tiền đạo Sadio Mane phải dừng lại đột ngột khi một nhóm người hâm mộ lao ra đường, suýt gây ra tai nạn. Nhóm này chỉ muốn xin chữ ký của cựu sao Liverpool.

Al Nassr có trận giao hữu với Toulouse vào ngày 30/7. Sau đó, đội sẽ duy trì tập luyện và sang Hong Kong tham dự trận Siêu cúp Saudi Arabia với Al Ittihad vào ngày 19/8.

