Cảnh báo triều cường tại Đông Nam Bộ từ ngày 5-6/12

Cảnh báo triều cường tại ven biển phía Đông Nam Bộ từ ngày 5-6/12
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua, mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu đạt 4,19 m vào lúc 00h00 ngày 5/12.
Dự báo 24 giờ tới
Từ chiều tối 5/12 đến ngày 6/12, triều cường tiếp tục xuất hiện tại ven biển các tỉnh, thành phố từ Hồ Chí Minh đến Cà Mau.
Độ cao nước lớn: 4,15 - 4,25 m tại trạm Vũng Tàu
Thời gian xuất hiện đỉnh triều: 14-17h và 22-2h
Khu vực có nguy cơ ngập: vùng trũng thấp và khu vực ngoài đê bao
Diễn biến triều cường những ngày tới
Từ ngày 7-8/12, mực nước cao nhất tại ven biển phía Đông Nam Bộ có xu hướng giảm. Đỉnh triều tại trạm Vũng Tàu dự báo đạt 4,00 - 4,10 m.
Cấp độ rủi ro thiên tai
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do triều cường: Cấp I.
Tác động dự báo
Các tỉnh ven biển phía Đông Nam Bộ cần đề phòng nguy cơ ngập úng và tràn đê bao tại các khu vực trũng thấp, ven sông và ngoài đê bao. Triều cường có thể ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, gây ô nhiễm nguồn nước và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.
