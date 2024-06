Cảnh báo lũ trên sông Lô, sông Gâm gây ngập úng ở Hà Giang, Cao Bằng

Trong 24 giờ qua, do ảnh hưởng của mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ, trên thượng nguồn sông Lô (Hà Giang), sông Gâm (Cao Bằng) và một số sông nhỏ thuộc Sơn La, Bắc Giang xuất hiện đợt lũ.

Mực nước cao nhất trên các sông ở mức báo động (BĐ) 1 đến BĐ2; riêng sông Lô tại Hà Giang, sông Gâm tại Bảo Lạc vượt mức BĐ3.

Mực nước các hồ ở Lai Châu, Hòa Bình, Tuyên Quang hiện đều cao hơn so với cùng kỳ, cần đặc biệt chú ý theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo lũ.

Nhận định trong 6-12 giờ tới: Lũ trên sông Lô tại Hà Giang có khả năng đạt đỉnh trên BĐ3 khoảng 0,8 m, sau giảm; lũ trên sông Gâm tại Bảo Lạc (Cao Bằng) dao động trên BĐ2.

Nước sông Lô qua TP Hà Giang lên cao, gây ngập lụt các nhà dân ven sông. Ảnh: TTXVN.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, mực nước tại các trạm hạ lưu sông Lô lên dần: Mực nước tại trạm Bắc Quang, Vĩnh Tuy dao động ở mức BĐ1-BĐ2, trạm Tuyên Quang còn dưới BĐ1.

Đài khí tượng thủy văn tỉnh Cao Bằng cảnh báo, các khu vực ven sông Gâm từ huyện Bảo Lạc đến huyện Bảo Lâm bị ngập lụt. Đồng thời, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở nơi có địa hình sườn đất dốc, taluy trên các tuyến đường giao thông và ngập úng vùng trũng thấp.

Trong khi đó, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Cao Bằng cảnh báo, lũ trên sông Lô lên cao gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông, sản xuất nông nghiệp ven sông, các công trình xây dựng đang thi công, các khu dân cư thuộc TP Hà Giang và các huyện Vị Xuyên, Bắc Quang.

Trong bản tin mới nhất, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ 14h ngày 9/6 đến 14h ngày 10/6, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Bình Lư 3 128,4 mm, Nậm Tăm 2 111,4 mm (Lai Châu); Suối Bau 113,8 mm (Sơn La); Phìn Ngan 130,8 mm (Lào Cai); Hồng Ca 1 107,4 mm, Nậm Lành 2 102,4 mm (Yên Bái); Thạch Lâm 111,6 mm (Cao Bằng);...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cảnh báo trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Các tỉnh thuộc khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa 20- 40 mm, có nơi trên 70 mm; riêng Nghệ An, Sơn La và Hòa Bình 15-30 mm, có nơi trên 50 mm.