Căng dây cứu sống 3 người dân mắc kẹt giữa dòng nước lũ ở Lai Châu

Căng dây từ 2 bờ sông, vượt dòng nước lũ chảy xiết, lực lượng Biên phòng Lai Châu cùng các lực lượng chức năng đã cứu thành công 3 người dân mắc kẹt tại hồ thủy điện Nậm Sì Lường.

Ngày 16/7, Bộ đội Biên phòng Lai Châu cho biết kịp thời cứu 3 người dân bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ tại khu vực hồ thủy điện Nậm Sì Lường, xã Bum Nưa.

Theo đó, vào khoảng 13h30 cùng ngày (16/7), Đồn Biên phòng Pa Vệ Sử đã huy động 10 cán bộ, chiến sỹ phối hợp Công an xã Bum Nưa và chính quyền địa phương cứu 3 người dân bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ tại khu vực hồ thủy điện Nậm Sì Lường.

Các chiến sỹ đã phải căng dây từ 2 bên bờ sông, chiến đấu với dòng lũ dữ để đưa người bị nạn vào bờ. Đến hơn 16h, 3 người dân được cứu an toàn.

Chiến sỹ Đồn Biên phòng Pa Vệ Sử, Lai Châu, kịp thời cứu 3 người dân bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ tại khu vực hồ thủy điện Nậm Sì Lường, xã Bum Nưa, tỉnh Lai Châu. Ảnh: TTXVN phát.

Các nạn nhân gồm Lý Cá Chờ (sinh năm 2005), Giàng Văn Hải (sinh năm 2014) và Giàng Văn Chung (sinh năm 2016), cùng trú tại bản A Mại, xã Bum Nưa. Sau nhiều giờ tiếp cận, lực lượng cứu hộ đã đưa cả ba người vào bờ an toàn.

Tại bản Ma Ly Pho, xã Phong Thổ, khoảng 10m3 đất đá từ taluy dương đổ xuống tường nhà và khu bếp của gia đình anh Phản Chỉn Sài (sinh năm 1996, dân tộc Dao). Không có thiệt hại về người.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng cử 6 cán bộ, chiến sỹ phối hợp chính quyền địa phương và nhân dân di dời đất đá, giúp gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Mưa lớn cũng làm tuyến đường từ bản Phí Chi A đến Đồn Biên phòng Pa Vệ Sử xuất hiện 8 điểm sạt lở, trong đó điểm lớn nhất có khoảng 150m3 đất đá tràn xuống mặt đường, khiến ôtô và xe máy không thể lưu thông.

Trên Tỉnh lộ 132, đoạn Km24 qua bản Tung Qua Lìn, xã Dào San, khoảng 10 m3 đất đá sạt xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông. Các đơn vị kịp thời phối hợp chính quyền địa phương cảnh báo, phân luồng và đề nghị triển khai phương án khắc phục, bảo đảm an toàn cho người dân.

Mưa lớn kéo dài từ đêm 15 đến ngày 16/ 7 khiến nhiều điểm trên tuyến biên giới Lai Châu xảy ra sạt lở, chia cắt giao thông, đe dọa an toàn của người dân. Các đơn vị Bộ đội Biên phòng Lai Châu khẩn trương triển khai lực lượng cứu hộ, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, cho biết Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị bám sát địa bàn, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng và chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện để ứng cứu khi có tình huống.

Với phương châm đặt an toàn tính mạng của nhân dân lên trên hết, các đơn vị kiên quyết không để bị động, bất ngờ trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường bám nắm địa bàn, phối hợp cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, sẵn sàng triển khai cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.