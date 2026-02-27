Cần Thơ khẳng định vị thế tâm điểm an cư và đầu tư vùng Tây Đô

Thị trường bất động sản (BĐS) Cần Thơ bước vào giai đoạn tăng trưởng dựa trên giá trị ở thực, ghi nhận sự dịch chuyển rõ nét của dòng tiền về các khu đô thị tích hợp.

Kết thúc năm 2025, tăng trưởng GRDP của TP Cần Thơ ước đạt 7,23%, quy mô nền kinh tế vượt 306.000 tỷ đồng . Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 92.000 tỷ đồng , tăng 18,04%, trong đó thu hút hơn 10,29 tỷ USD vốn đăng ký mới. Kim ngạch xuất khẩu và doanh thu ngoại tệ đạt khoảng 5,5 tỷ USD , tăng 10,8%. Nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò nền tảng với sản lượng lúa trên 4,7 triệu tấn. Du lịch là điểm sáng khi đón trên 11 triệu lượt khách, doanh thu 10.000 tỷ đồng cùng nhiều sự kiện quy mô lớn. Toàn thành phố có 698 dự án trong nước và 78 dự án FDI, tạo việc làm cho gần 95.000 lao động.

Bất động sản an cư Cần Thơ

Những con số kinh tế - xã hội năm 2025 không chỉ phản ánh đà tăng trưởng ổn định của TP Cần Thơ, mà còn cho thấy sự dịch chuyển rõ nét của nhu cầu nhà ở. Khi quy mô kinh tế và số lượng việc làm tăng tạo ra từ các dự án đầu tư trong lẫn ngoài nước, tầng lớp cư dân có thu nhập ổn định ngày càng mở rộng, kéo theo nhu cầu an cư lâu dài.

Thị trường BĐS dịch chuyển về các đô thị đáp ứng nhu cầu ở thực và có hệ tiện ích đồng bộ.

Song song đó, du lịch bứt phá cùng loạt sự kiện quy mô lớn đã góp phần nâng tầm diện mạo đô thị, thúc đẩy dịch vụ - thương mại phát triển. Đặc biệt, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng hơn 18% đang tạo lực đẩy mạnh mẽ cho hạ tầng và tiện ích đô thị. Trong bối cảnh thị trường chưa bị “làm nóng” bởi đầu cơ, các dự án BĐS phục vụ ở thực, sở hữu hệ tiện ích đồng bộ và pháp lý rõ ràng ngày càng khẳng định vị thế, trở thành lựa chọn ưu tiên của người mua nhà tại Cần Thơ trong giai đoạn tăng trưởng mới.

Theo báo cáo năm 2025 của Hiệp hội Bất động sản TP Cần Thơ (CAREA), tổng giao dịch sơ cấp toàn vùng đạt hơn 10.200 giao dịch, trong đó riêng Cần Thơ ghi nhận 1.730 giao dịch, tập trung chủ yếu ở các dự án có pháp lý rõ ràng và đáp ứng nhu cầu ở thực. Một số dự án có thanh khoản tốt trong năm qua có thể kể đến như Nam Long 2 (Nam Long II Central Lake), Cara River Park hay Stella Icon. Mặt bằng giá đất nền tại một số khu vực trung tâm như Ninh Kiều, Cái Răng ghi nhận mức tăng bình quân 10-15%.

CAREA nhận định năm 2026 là giai đoạn tăng tốc của thị trường nhờ nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định và khung pháp lý ngày càng hoàn thiện. Hiệp hội dự báo giá BĐS tại Cần Thơ có thể tăng 10-15% trong nửa đầu năm 2026 và tăng thêm 5-10% trong nửa cuối năm, tập trung tại các khu vực có trung tâm hành chính mới hoặc cụm khu công nghiệp lớn. Tuy vậy, dòng tiền vẫn ưu tiên sản phẩm phục vụ nhu cầu ở thực, nhà phố sở hữu mức giá hợp lý hoặc có khả năng khai thác cho thuê.

Nhà phố thương mại (shophouse) Nam Long II Central Lake đáp ứng nhu cầu an cư và đầu tư tại khu vực trung tâm Cần Thơ mới.

Theo điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, Cần Thơ được định hướng trở thành cực tăng trưởng quốc gia và trung tâm động lực của Đồng bằng sông Cửu Long. GRDP giai đoạn 2026-2030 dự kiến tăng trên 10%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 8.500 USD ; tỷ lệ đô thị hóa trên 50%. Những chỉ tiêu này hứa hẹn đặt nền móng cho sự bứt phá của thị trường BĐS, đặc biệt là phân khúc phục vụ nhu cầu ở thực.

Tiện ích sống nâng tầm bất động sản

Đầu năm 2026, tâm điểm chú ý của thị trường hướng về cụm 11 sân pickleball tại đô thị tích hợp Nam Long II Central Lake, dự kiến vận hành trong tháng 3. Đặc biệt, Giải Pickleball VTV Cần Thơ 2026 tranh cúp Nam Long (diễn ra từ 21/3 đến 22/3) với khoảng 500 vận động viên tham dự được kỳ vọng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy du lịch, thương mại và dịch vụ địa phương.

Cụm 11 sân pickleball Nam Long II Central Lake dự kiến được đưa vào vận hành trong tháng 3.

Bên cạnh hệ tiện ích thể thao, dự án sở hữu quy mô 43,8 ha ngay khu vực trung tâm mới của thành phố, phát triển theo mô hình đô thị tích hợp với hơn 60% diện tích dành cho cây xanh, mặt nước và tiện ích nội khu. Cấu trúc quy hoạch này hướng đến môi trường sống cân bằng, đề cao trải nghiệm cộng đồng và giá trị bền vững.

Tổng thể, thị trường BĐS Cần Thơ đang chuyển sang giai đoạn phát triển dựa trên giá trị thực và chất lượng sống. Hạ tầng liên vùng ngày càng hoàn thiện, mục tiêu tăng trưởng hai chữ số cùng định hướng mở rộng không gian đô thị tạo nền tảng cho một chu kỳ mới bền vững, chọn lọc hơn và gắn chặt với nhu cầu an cư lâu dài của người dân.