Cẩn thận khi chọn lựa sản phẩm kim khí

Chọn dụng cụ kim khí chất lượng là yếu tố then chốt để đảm bảo an toàn lao động và nâng cao hiệu quả công việc.

Thị trường kim khí tại Việt Nam những năm gần đây vẫn còn tình trạng tồn tại một số sản phẩm giả, nhái và kém chất lượng. Từ cửa hàng nhỏ lẻ ven đường, đến các chợ trời hay trên các kênh online, không khó bắt gặp sản phẩm kim khí mang nhãn mác nổi tiếng nhưng có giá chỉ bằng một nửa, thậm chí một phần ba so với hàng chính hãng. Tuy nhiên, đổi lại với mức giá rẻ đó là những nguy cơ tai nạn do sản phẩm kém chất lượng gây ra. Một số trường hợp người lao động bị thương tích, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng do sử dụng các dụng cụ kim khí kém chất lượng.

Rủi do khi sử dụng sản phẩm kim khí kém chất lượng.

Trước đó, năm 2017, một vụ cháy nghiêm trọng xuất phát từ máy hàn tại thôn Chiền, xã Đức Thượng (huyện Hoài Đức, Hà Nội) đã khiến 8 người tử vong, thiệt hại đến hơn 1,4 tỉ đồng . Vì không có kỹ năng cộng với chiếc máy hàn thô sơ nên chỉ một tia lửa bắn ra từ máy hàn, bám vào đống vật liệu đã gây lên một vụ cháy nhiều thương vong.

Hay vào năm 2019, ông L.T.S. (37 tuổi, Quảng Ninh) khi đang ngồi mài đá thì bị mảnh đá mài bắn vào cùng cổ do thiếu đồ bảo hộ lao động, gây tình trạng khó thở. Bác sĩ kết luận ông S. bị tràn khí dưới da và chấn thương khí quản.

Có thể thấy, bên cạnh nguy cơ xảy ra tai nạn lao động khi không sử dụng các vật dụng bảo hộ an toàn, tình trạng thường thấy khi mua dụng cụ kim khí giả, hàng trôi nổi với giá rẻ là hỏng hóc chỉ sau vài lần sử dụng. Thay vì được bảo hành chính hãng, phần lớn người dùng sẽ phải tự sửa chữa hoặc loại bỏ dụng cụ hư hỏng. Việc sử dụng hàng kém chất lượng không chỉ gây mất thời gian, mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dùng.

Việc chọn dụng cụ kim khí chất lượng là yếu tố then chốt để đảm bảo an toàn lao động và nâng cao hiệu quả công việc. Thị trường hiện tại cũng không thiếu các sản phẩm của hãng nổi tiếng thế giới, nhưng vì là hàng nhập khẩu, giá thành của các sản phẩm này không dễ tiếp cận.

Người dùng cần lựa chọn các thương hiệu uy tín để đảm bảo an toàn khi sử dụng.

Staka là một trong những thương hiệu Việt hàng đầu trong ngành công cụ, dụng cụ kim khí. Thương hiệu hoạt động với mục tiêu mang đến sản phẩm chất lượng, giá thành tối ưu cho người dùng.

Song song đó, thương hiệu luôn quan tâm và bảo vệ sự an toàn của người tiêu dùng thông qua việc kiểm tra, thử nghiệm nghiêm ngặt trước khi xuất xưởng. Staka đang là thương hiệu Việt tiên phong với sản phẩm kim khí với đa dạng chủng loại dành cho các ngành công nghiệp, nhà thầu xây dựng, thợ các ngành nghề: Cơ khí, sửa xe, thợ xây, thợ mộc...

Staka nhận được sự tín nhiệm của người dùng.

Giá thành hợp lý nhưng mang đến người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng được kiểm định, bảo hành rõ ràng, có hệ thống phân phối minh bạch và chính sách hậu mãi uy tín, Staka hướng tới việc nâng cao nhận thức người tiêu dùng Việt về an toàn lao động, khuyến khích sử dụng hàng chính hãng.

Staka được người dùng đánh giá cao nhờ vào tính tiện dụng, an toàn và độ bền cao. Những sản phẩm của thương hiệu được bảo hành, chính sách chăm sóc hậu mãi tận tình và nhận được sự tin cậy của người dùng.