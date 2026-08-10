Cần lưu ý những câu hỏi này khi học lý thuyết thi bằng lái hạng B

Người sắp thi sát hạch bằng lái xe cần nắm vững các nhóm câu hỏi quan trọng và lưu ý kỹ nhóm câu hỏi điểm liệt trong bộ đề 600 câu.

Cuối năm nay là thời điểm "vàng" mà nhiều người đăng ký học và dự thi sát hạch bằng lái xe, hay còn gọi là giấy phép lái ôtô hạng B. Lý do bởi từ đầu tháng 3 năm sau, các quy định về số lượng câu hỏi, quãng đường thi giấy phép lái xe bài đường trường sẽ được thay đổi.

Để đảm bảo thuộc rõ các quy định giao thông và dễ dàng vượt qua bài kiểm tra lý thuyết, người thi cần đảm bảo học đầy đủ và ghi nhớ các thông tin, đặc biệt theo cuốn tổng hợp "600 câu hỏi dùng cho sát hạch lái xe cơ giới đường bộ" được Bộ Công An, Cục Cảnh sát Giao thông biên soạn.

Trong 600 câu hỏi, nội dung được chia thành 6 chương, gồm quy định chung và quy tắc giao thông đường bộ, văn hóa giao thông, đạo đức người lái xe, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn, kỹ thuật lái xe, cấu tạo và sửa chữa, báo hiệu đường bộ, giải thế sa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông. Một số câu có cách đặt vấn đề tương đối gần nhau, đòi hỏi người thi phải hiểu quy định thay vì chỉ ghi nhớ máy móc đáp án.

Từ đầu tháng 3/2027, người thi sát hạch GPLX hạng B cần hoàn thành 50 câu hỏi lý thuyết. Ảnh: Khương Nguyễn.

Các câu hỏi về thứ tự ưu tiên, nhường đường tại giao lộ, chuyển hướng, vượt xe và dừng, đỗ là nhóm kiến thức người thi cần đặc biệt lưu ý.

Chẳng hạn, câu 91 yêu cầu xác định cách nhường đường tại nơi giao nhau khi xe đang đi trên đường không ưu tiên hoặc đường nhánh. Trong trường hợp này, phương tiện phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới.

Đến câu 92, khi nơi giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, xe phải nhường đường cho phương tiện đến từ bên trái.

Nhóm câu hỏi về khoảng cách giữa các phương tiện chủ yếu kiểm tra khả năng ghi nhớ các mức khoảng cách tương ứng với tốc độ. Do các câu hỏi có cấu trúc tương tự nhưng thay đổi mức tốc độ và đáp án, người thi cần đọc kỹ dữ kiện trước khi lựa chọn.

Câu hỏi về thứ tự ưu tiên, nhường đường trong bộ 600 câu hỏi thi sát hạch lý thuyết. Ảnh: Bộ Công An/ Sở CSGT.

Ví dụ, câu 158 quy định xe chạy từ trên 80 đến 100 km/h phải giữ khoảng cách tối thiểu 70 m. Với tốc độ trên 100 đến 120 km/h, mức tối thiểu ở câu 159 là 100 m.

Ngoài các nhóm trên, người dự thi cần đặc biệt lưu ý 60 câu hỏi về các tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng được đánh dấu trong bộ tài liệu. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, thí sinh trả lời sai bất kỳ câu nào trong nhóm này sẽ bị đánh giá là không đạt.

Vì vậy, bên cạnh việc ghi nhớ đáp án, người học nên nắm rõ nội dung và bối cảnh của từng câu hỏi. Cách này giúp hạn chế nhầm lẫn giữa những câu có phương án gần giống nhau, đồng thời tăng khả năng vận dụng các quy định khi tham gia giao thông thực tế.