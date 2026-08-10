Còi xe vô tội vạ là gián tiếp trở thành 'kẻ sát nhân' trên đường phố

Việc lạm dụng còi xe tại các đô thị không chỉ gây ô nhiễm tiếng ồn làm ảnh hưởng đến sức khỏe não bộ, mà còn tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến các va chạm giao thông không đáng có.

Ảnh: Solstice Studios.

"Còi xe còn gián tiếp trở thành kẻ sát nhân trên đường nữa", nhà báo Thủy Phạm viết trong cuốn "Mở rộng bán kính đời mình". Nhận định này của nhà báo Thủy Phạm đưa ra sau hàng loạt câu chuyện liên quan đến việc sử dụng còi xe vô ý thức của người lái xe trên đường phố.

Thực tế không cần bất kỳ số liệu nào chứng minh, hàng ngày khi di chuyển trên phố, việc vài người cầm lái liên tục bấm còi xe dường như đã trở nên quá quen thuộc, đặc biệt ở TP.HCM hay Hà Nội.

Người lái có thể bấm còi với nhiều lý do, đôi khi nhằm cảnh báo nguy hiểm cho người xung quanh, xin vượt hay chỉ đơn giản là thể hiện sự bực tức trên đường phố. Tuy nhiên, tiếng còi xe khi được sử dụng vô tội vạ lại mang đến nhiều điều hại hơn lợi ích. Và đây lại là câu chuyện thường nhật tại các thành phố lớn ở Việt Nam.

Trước đó theo ghi nhận từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mức tiếng ồn khoảng 53 dB là ngưỡng đủ an toàn cho não bộ. Thế nhưng ở TP.HCM hay Hà Nội, nhiều khung giờ cao điểm có thể cho mức trung bình tiếng ồn dao động 90-110 dB.

Tiếng ồn từ còi xe không chỉ gây căng thẳng cho người nghe, mà còn tăng nguy cơ suy giảm nhận thức, lão hóa não sớm. Đặc biệt nếu chịu mức tiếng ồn trên 90 dB liên tục trong nhiều ngày, người tham gia giao thông có thể bị giảm thính lực. Những tiếng còi xe còn là tác nhân của nhiều vụ ẩu đả, tai nạn trên phố, dù trực tiếp hay gián tiếp.

Người lái cần bấm còi xe có ý thức khi tham gia giao thông. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Để đảm bảo tiếng ồn của còi xe được đặt ở mức ổn định, đủ để cảnh báo mà không gây chói tai đối với người xung quanh, Chính phủ cũng đã ban hành các quy định liên quan đến mức dB của còi xe. Theo quy định, với ôtô, còi xe được giới hạn ở mức 90-115 dB. Ở xe máy, mức tiếng ồn của còi được giới hạn trong mức 65-115 dB.

Tuy nhiên, việc sử dụng còi ra sao, hạn chế gây ảnh hưởng đến người lái xung quanh thế nào phụ thuộc phần lớn vào ý thức của người đang cầm vô lăng.

Tiếng còi xe vốn được thiết kế như một công cụ cảnh báo an toàn, nhưng chỉ phát huy đúng giá trị khi được sử dụng văn minh và đúng lúc. Việc hạn chế bấm còi kéo dài, chỉ sử dụng trong tình huống thực sự cần thiết không chỉ thể hiện sự tôn trọng những người cùng lưu thông, mà còn góp phần giảm tải ô nhiễm tiếng ồn, xây dựng môi trường giao thông an toàn và văn minh hơn tại các đô thị.