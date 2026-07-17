Căn hộ nhỏ, nên mua loại máy vệ sinh nào?

Trong phân khúc giá, Dreame H16 Steam có ưu thế về công suất và khả năng làm sạch bằng hơi nước. Các đối thủ như Tineco Floor One S9 hay Roborock F25 Ultra nhẹ hơn và linh hoạt với bánh xe trợ lực đa hướng.

Với giá niêm yết bán lẻ hiện tại là 11,5 triệu đồng, đây là sự lựa chọn phù hợp cho người dùng muốn tìm sản phẩm làm sạch hiệu suất cao. Vì không chạy tự động, máy hút bụi lau nhà đặc biệt phù hợp với các căn hộ chung cư diện tích vừa phải, không lát sàn gỗ hoặc thảm dày.

Hãng có quảng cáo chức năng gập 180 độ để làm sạch dưới gầm ghế, giường. Tuy nhiên khi dùng ở tư thế nằm ngang, nước bẩn dồn về phía nắp bình, chạm vào cảm biến, làm báo lỗi giả. Thực tế, dung tích bình nước của sản phẩm này cũng không lớn, người dùng phải thay thế thường xuyên ở các phiên làm việc.

Tuy nhiên, một số loại mặt sàn không phù hợp với H16 Steam. Người dùng lắp sàn công nghệ, phủ laminate hoặc không có chống thấm có thể bị phồng rộp khi tiếp xúc với nước nóng, hơi nước thường xuyên. Cơ chế của sản phẩm sử dụng con lăn ướt cuộn chất bẩn vào khe hút chung, nên nó cũng không phù hợp với các loại thảm.

Ưu thế khác của máy hút bụi lau nhà là kích thước đế sạc. Trạm của thiết bị nhỏ bằng 1/3 dock của robot hút bụi thông thường. Khi không làm việc, Dreame H16 Steam chiếm một không gian hạn chế, phù hợp với căn hộ diện tích khiêm tốn. Tuy vậy, chức năng của thiết bị vẫn đảm bảo. Nó có thể tự làm sạch con lăn bằng cả nước nóng và hơi nước nóng, có cảm biến tự động điều chỉnh, sấy khô trong 5 phút để sẵn sàng cho phiên làm việc tiếp theo.

Lực hút 28.000 Pa của thiết bị tương đương các mẫu đắt tiền. Ngoài ra, việc dùng bộ phận gia nhiệt đến 200 độ C cung cấp hơi nước 99 độ C, diệt khuẩn. So với robot dùng công nghệ giẻ lau rung, xoay, công nghệ con lăn thu hồi chất bẩn ưu việt hơn một bậc. Các loại rác lớn, nước sốt hay sữa chua đổ trên sàn đều có thể được máy thu hồi sau 1-2 lần đẩy qua lại.

Vì tôi trực tiếp cầm máy điều khiển, vấn nạn kẹt dây, không né được vật thể, cần người giải cứu cũng không phát sinh nữa. Với phần con lăn nằm sát cạnh, đa số khu vực trong nhà đều có thể được làm sạch. Kích thước gọn và khả năng gập linh hoạt của tay cầm giúp mở rộng khả năng tiếp cận và các loại robot khó tiếp cận đến. Dạng máy này cũng cung cấp cho người dùng khả năng chủ động, nhất là khi chỉ cần vệ sinh một khu vực nhỏ.

Từ khi chuyển sang máy hút bụi lau nhà Dream H16 Steam, quá trình vệ sinh “nhàn” hơn đáng kể. Thiết bị không chạy tự động, cần người cầm nhưng hệ thống có trợ lực nên việc điều khiển không mất sức. Trên tổng 60 m2 diện tích sàn, phần cần làm sạch chỉ còn 20-30 m2 sau khi trừ đi nội thất, nên tôi thường chỉ mất 10-15 phút để vệ sinh. Con số này ngắn hơn đáng kể tổng thời gian mà robot hút bụi chạy.

Ngoài ra, với việc có con nhỏ và thường xuyên vương vãi đồ chơi trên sàn, quá trình vận hành của loại thiết bị nói trên cũng không thể tự động hoàn toàn, tôi luôn phải vệ sinh “thô” một lượt trước khi cho sản phẩm làm việc. Thói quen này khiến robot hút bụi không phải lựa chọn tối ưu. Trong khi máy hút bụi, lau sàn có nhiều lợi thế.

Đang ở chung cư với diện tích khoảng 60 m2, tôi vẫn gặp vấn đề với các loại robot hút bụi, dù là sản phẩm cao cấp. Kích thước vật lý của dạng thiết bị này khiến chúng gặp khó khăn khi luồn lách ở không gian hẹp. Áp dụng nhiều camera, radar, LiDAR quanh thân, robot vẫn không hoàn toàn tránh được vật thể.

Với người dùng ở chung cư, mặt sàn nhỏ, nhiều vật dụng, máy hút bụi lau sàn cầm tay có nhiều ưu thế hơn lựa chọn thiết bị làm sạch khác.

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