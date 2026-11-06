Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Cận cảnh bờ Nam kênh Đôi trước cuộc ‘lột xác’ hơn 49.000 tỷ đồng

  • Thứ sáu, 6/11/2026 06:25 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trước 4 dự án chỉnh trang hơn 49.000 tỷ đồng, di dời 5.800 căn nhà, người dân ven bờ Nam kênh Đôi (TP.HCM) mong thoát cảnh ngập, ô nhiễm, có nơi ở mới ổn định và cuộc sống tốt hơn.

kênh đôi ảnh 1

Dọc 8,8 km bờ Nam kênh Đôi (đường Phạm Thế Hiển, qua phường Chánh Hưng và phường Bình Đông), hiện tập trung 5.807 căn nhà tạm bợ nằm sát mép nước. Người dân tại đây đối mặt với ô nhiễm, ngập nước và nguy cơ sạt lở nghiêm trọng. Khu vực này chiếm gần 39% tổng số hộ ven kênh của khu vực quận 8 cũ, tương ứng khoảng 29% chỉ tiêu di dời 20.000 căn và 14,5% mục tiêu di dời 40.000 căn trong giai đoạn 2025-2030, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải giải tỏa và cải tạo.
kênh đôi ảnh 2

Những căn nhà ven kênh ở đây thường được dựng bằng ván, cọc gỗ và mái tôn, tồn tại từ những năm 1970 đến nay. Nhiều hộ cơi nới sàn gỗ, bê tông lấn ra sát mép nước, tiềm ẩn rủi ro về kết cấu công trình.
kênh đôi ảnh 3

Phạm vi 8,8 km bờ Nam Kênh Đôi thuộc diện chỉnh trang. Đồ họa. Duy Hiệu.
kênh đôi ảnh 4

Dòng kênh Đôi gắn liền với cuộc sống của cư dân ven bờ qua nhiều thế hệ. Người dân tận dụng không gian sông nước để buôn bán, đánh bắt và mưu sinh.
kênh đôi ảnh 5

Bà Tô Thị Tư (60 tuổi) cho biết, gia đình bà có 7 nhân khẩu cùng sinh sống trong căn nhà rộng 58 m2 tại hẻm 1172 Phạm Thế Hiển. Bà bán bánh ướt, bánh tằm và chè ở khu vực này suốt mấy chục năm qua, gắn bó với xóm này từ nhỏ cùng ba mẹ.
“Ở đây mấy chục năm rồi, từ lúc còn trẻ đến giờ, tôi quen từng con đường, từng nhà trong xóm. Bán bánh ở đây cũng lâu, bà con xung quanh ai cũng biết nhau. Giờ nghe chuẩn bị di dời, trong lòng cũng buồn, vì phải rời nơi mình đã sống gần cả đời. Cái tôi lo là giá đền bù có thỏa đáng hay không để đủ tiền chuyển tới nơi ở mới ổn định để tiếp tục làm ăn”, bà Tư chia sẻ.
kênh đôi ảnh 6

Nằm sát dòng nước đen đục, những căn nhà ven bờ Nam chịu ảnh hưởng nặng nề bởi chất thải sinh hoạt tích tụ trong kênh.

kênh đôi ảnh 7

Nhiều người dân cho biết mỗi khi mưa lớn hay triều cường, nước dâng cao tràn vào nhà, mang theo vô số rác thải cùng các loài cá, côn trùng, chuột bọ gây hại.
kênh đôi ảnh 8

Ông Lê Ngọc Oanh (78 tuổi) cho biết ông về đây sinh sống từ năm 1985, sau khi cưới vợ, đến nay đã hơn 40 năm gắn bó với khu vực bờ Nam kênh Đôi.
“Bao nhiêu năm sống ở đây, mình cũng quen thuộc với xóm giềng, cuộc sống xung quanh. Nghe tin khu vực sắp được giải tỏa, chỉnh trang, tôi cũng có chút lưu luyến vì đã gắn bó lâu năm. Nhưng tôi hoàn toàn đồng thuận với chủ trương của Nhà nước, mong khu vực sớm được cải tạo, trở nên sạch đẹp, khang trang hơn, người dân có cuộc sống tốt hơn”, ông Oanh chia sẻ.
kênh đôi ảnh 9

Tại kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) hồi tháng 9/2026, HĐND TP.HCM đã thông qua 4 dự án chỉnh trang khu vực này với tổng vốn hơn 49.000 tỷ đồng. Dự án dự kiến triển khai từ năm 2026 và hoàn tất vào khoảng năm 2031-2032.
kênh đôi ảnh 10

4 dự án có 5.807 hộ gia đình thuộc diện giải tỏa toàn phần. Là trọng điểm chỉnh trang đô thị của TP.HCM, công tác đền bù và bố trí tái định cư cho hàng nghìn hộ dân ven bờ Nam kênh Đôi được xem là yếu tố then chốt nhằm giúp cư dân sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.
kênh đôi ảnh 11

Theo cha mẹ từ Hà Nội vào năm 1953 khi vừa lọt lòng, nơi đây đã trở thành quê hương thứ hai gắn liền với trọn vẹn cuộc đời bà Phạm Thị Hạnh (73 tuổi). Bà chia sẻ, sau nhiều năm chịu cảnh ngập sâu mỗi khi mưa lớn hay triều cường, bà đã sớm đoán trước ngày bờ Nam được giải tỏa khi chứng kiến sự đổi thay bên bờ Bắc.
kênh đôi ảnh 12

Khu vực bờ Bắc đã được triển khai thi công hơn một năm. Sự thay đổi ở bờ Bắc đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải sớm tái thiết bờ Nam, nhằm xóa bỏ sự tương phản và hoàn thiện trục cảnh quan đô thị đồng bộ cho toàn tuyến kênh Đôi.

Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý

Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh cùng Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện, tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.

Những phận người ven kênh TP.HCM

Những phận người ven kênh TP.HCM

0

Căn nhà hơn 100 năm tuổi ven kênh Đôi gắn bó với 3 thế hệ gia đình cô Vui. Ngày rời đi, cô Vui mang theo chiếc bàn thờ, dọn tới nơi ở mới.

Đồng loạt di dời nhà ven kênh TP.HCM

Đồng loạt di dời nhà ven kênh TP.HCM

0

Hàng trăm hộ dân ở đường Nguyễn Duy, phường Chánh Hưng (Quận 8 cũ) đang khẩn trương tháo dỡ nhà, giao mặt bằng phục vụ dự án chỉnh trang đô thị dọc bờ bắc kênh Đôi.

Hoài Bảo - Võ Kỳ

kênh đôi TP.HCM kênh đôi giải tỏa đô thị quận 8 tp.hcm bờ Nam kênh đôi

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý