Cận cảnh bờ Nam kênh Đôi trước cuộc ‘lột xác’ hơn 49.000 tỷ đồng

Bà Tô Thị Tư (60 tuổi) cho biết, gia đình bà có 7 nhân khẩu cùng sinh sống trong căn nhà rộng 58 m2 tại hẻm 1172 Phạm Thế Hiển. Bà bán bánh ướt, bánh tằm và chè ở khu vực này suốt mấy chục năm qua, gắn bó với xóm này từ nhỏ cùng ba mẹ.

“Ở đây mấy chục năm rồi, từ lúc còn trẻ đến giờ, tôi quen từng con đường, từng nhà trong xóm. Bán bánh ở đây cũng lâu, bà con xung quanh ai cũng biết nhau. Giờ nghe chuẩn bị di dời, trong lòng cũng buồn, vì phải rời nơi mình đã sống gần cả đời. Cái tôi lo là giá đền bù có thỏa đáng hay không để đủ tiền chuyển tới nơi ở mới ổn định để tiếp tục làm ăn”, bà Tư chia sẻ.