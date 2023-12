Can 2 người xô xát vì tai nạn giao thông, nam thanh niên mất mạng

Thấy nhóm người xảy ra xô xát sau tai nạn giao thông, nam thanh niên 31 tuổi ra can ngăn và bị một người dùng dao đâm tử vong.

Dao (bìa trái) và Quân bị điều tra về hành vi giết người. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 27/12, Công an quận Bình Tân cho biết đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, Công an quận 5, quận 11, bắt giữ Nguyễn Văn Dao (38 tuổi) và Hứa Minh Quân (30 tuổi, cùng quê Sóc Trăng) để điều tra về hành vi giết người.

Kết quả điều tra ban đầu xác định khoảng 15h50 ngày 26/12, quân chạy Nouvo va chạm với thanh niên chạy xe máy trên đường Hương Lộ 2 và xảy ra xô xát. Thấy Quân ra tay đánh người, một thanh niên trong tiệm cầm đồ gần đó chạy ra can ngăn.

Lúc này, Quân chạy xe máy rời đi, sau đó chở Dao quay lại hiện trường. Quân được xác định cầm dao xông vào tiệm cầm đồ đâm anh N.M.T. (31 tuổi, quê Quảng Ninh) khiến nạn nhân tử vong trên đường cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an quận 11, Công an quận 5, vào cuộc điều tra, bắt giữ Quân và Dao.