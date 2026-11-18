Với kinh nghiệm triển khai camera hải quan tại các khu công nghiệp, Công ty Cổ phần Công nghệ Nhật Thực cung cấp dịch vụ khảo sát, thiết kế đến lắp đặt, cấu hình và hỗ trợ thực tế.

Với doanh nghiệp chế xuất, lắp đặt camera hải quan là yêu cầu để doanh nghiệp xác nhận đủ điều kiện giám sát hải quan. Tuy nhiên, để nhận được xác nhận đó, hệ thống phải đáp ứng yêu cầu về vị trí quan sát, kết nối trực tuyến và lưu trữ dữ liệu theo Nghị định 18/2021/NĐ-CP và Quyết định 247/QĐ-TCHQ. Vì vậy, phương án triển khai cần được tính toán đồng bộ giữa mặt bằng, thiết bị, hạ tầng mạng và hồ sơ kỹ thuật của hệ thống.

2 yêu cầu doanh nghiệp chế xuất cần xử lý

Hệ thống camera giám sát thông thường của doanh nghiệp chưa chắc có thể đáp ứng đầy đủ yêu cầu giám sát hải quan. Khi triển khai, doanh nghiệp cần xem xét đồng thời thông số kỹ thuật, vị trí quan sát và khả năng kết nối, lưu trữ dữ liệu.

Theo Nghị định 18/2021/NĐ-CP, hệ thống camera hải quan cần bao quát cổng, cửa ra vào và khu vực lưu giữ nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm, thành phẩm, phế liệu hoặc phế phẩm. Nếu khảo sát chưa kỹ, góc nhìn hoặc sơ đồ chưa phản ánh đúng hiện trạng, doanh nghiệp có thể phải bổ sung hoặc điều chỉnh khi cơ quan hải quan kiểm tra.

Camera hải quan cần đáp ứng tiêu chí của Nghị định 18/2021/NĐ-CP và Quyết định 247/QĐ-TCHQ.

Theo Quyết định 247/QĐ-TCHQ, bên cạnh vị trí lắp đặt, doanh nghiệp cần quan tâm đến chất lượng hình ảnh, thời gian lưu trữ và phương án kết nối để cơ quan hải quan có thể truy cập khi cần. Một số vấn đề thường gặp gồm: Vị trí lắp đặt chưa phù hợp với quyết định 247/QĐ-TCHQ; thiết bị chưa phù hợp với yêu cầu như độ phân giải, tốc độ khung hình, chuẩn nén độ nhạy sáng, tiêu chuẩn an toàn; phương án kết nối chưa phù hợp hoặc chưa bảo đảm việc cung cấp tài khoản và quyền truy cập theo yêu cầu; dung lượng lưu trữ chưa đáp ứng thời gian tối thiểu 12 tháng hoặc chưa có phương án vận hành khi thiết bị hay đường truyền gặp sự cố.

Năng lực triển khai camera hải quan của Nhật Thực

Nhật Thực cung cấp giải pháp tổng thể thay vì chỉ cung cấp hạ tầng, thiết bị. Mỗi phương án được xây dựng dựa trên mặt bằng, luồng hàng hóa, nhu cầu lưu trữ và hạ tầng mạng thực tế của doanh nghiệp. Với sự phụ trách chuyên môn của CEO Phạm Tiến Quân cùng đội ngũ kỹ sư, việc khảo sát, rà soát vị trí quan sát, hạ tầng mạng, thiết lập bản vẽ kỹ thuật, lên phương án lưu trữ và phương thức truy cập đều được chuẩn bị kỹ lưỡng. Điều này giúp doanh nghiệp chủ động và tiết kiệm thời gian trong quá trình triển khai hồ sơ hải quan cho doanh nghiệp chế xuất.

Đội ngũ kỹ sư Nhật Thực kinh nghiệm triển khai ở công trình có mặt bằng, diện tích khác nhau.

Nhật Thực khảo sát, thiết kế và thi công hệ thống giám sát cho doanh nghiệp tại khu công nghiệp Đồng Văn, khu công nghiệp Châu Sơn (Ninh Bình), khu công nghiệp Yên Phong (Bắc Ninh), khu công nghiệp Nomura (Hải Phòng)... Với kinh nghiệm từ công trình có diện tích, mặt bằng và quy trình vận hành khác nhau, đội ngũ kỹ sư của Nhật Thực có thể để đưa ra giải pháp phù hợp cho từng doanh nghiệp.

Đội ngũ kỹ sư Nhật Thực phân tích kỹ thuật trước khi tiến hành lắp đặt.

Camera IP, đầu ghi NVR và thiết bị lưu trữ được lựa chọn dựa trên vị trí quan sát, điều kiện ánh sáng, thời gian lưu trữ và khả năng kết nối. Mỗi thiết bị đều được đối chiếu với hồ sơ kỹ thuật và phạm vi áp dụng của dự án.

Quy trình triển khai hệ thống camera hải quan

Quy trình được chia thành 5 bước để doanh nghiệp dễ theo dõi phạm vi công việc và tiến độ triển khai.

Khảo sát và đối chiếu yêu cầu: Kỹ sư khảo sát trực tiếp mặt bằng, kiểm tra cổng, kho, bãi hàng và hạ tầng mạng hiện có.

Lập sơ đồ và thiết kế phương án: Xác định vị trí, hướng quan sát, mã camera, dung lượng lưu trữ và phương án kết nối để doanh nghiệp làm việc với đơn vị hải quan quản lý.

Thi công và lắp đặt: Tổ chức thi công theo kế hoạch, bảo đảm an toàn và hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất.

Cấu hình và kiểm tra kết nối: Cấu hình thiết bị ghi hình, tài khoản và quyền truy cập; đồng thời kiểm tra khả năng xem trực tuyến và truy xuất dữ liệu.

Hỗ trợ kiểm tra thực tế: Nhật Thực phối hợp cùng doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ thông tin kỹ thuật, hồ sơ điều kiện giám sát và giải đáp nội dung liên quan đến hệ thống khi cơ quan hải quan kiểm tra.

Nhật Thực cung cấp dịch vụ camera hải quan từ khảo sát, thiết kế đến lắp đặt, cấu hình và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình kiểm tra thực tế.

Doanh nghiệp đang chuẩn bị lắp hoặc rà soát hệ thống camera hải quan có thể gửi sơ đồ mặt bằng, danh sách thiết bị hoặc thông tin hạ tầng hiện có để Nhật Thực tư vấn phương án phù hợp.