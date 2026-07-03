Camera ghi lại khoảnh khắc người đàn ông bị bắn chết trước quán nước ở Đắk Lắk

Camera an ninh ghi lại cảnh người đàn ông bị bắn 5 phát khi đang ngồi uống nước ở Đắk Lắk, nghi phạm sau đó bỏ trốn.

Công an tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương truy bắt nghi phạm liên quan vụ nổ súng khiến một người đàn ông tử vong tại phường Buôn Ma Thuột tối 2/7.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h51 ngày 2/7, ông Hứa Hồng H. (SN 1979, trú Khối 4, xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk) đang ngồi uống nước trước số nhà 176 Trần Nhật Duật, phường Buôn Ma Thuột thì bị bắn tử vong.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy một nam thanh niên lái xe máy dừng cách hiện trường một đoạn. Đối tượng mặc áo màu xanh có chữ "Grab", bỏ xe rồi đi bộ đến gần nạn nhân.

Sau khi gây án, nghi phạm rời khỏi hiện trường.

Khi tiếp cận ông H., nghi phạm rút vật nghi là súng, bắn liên tiếp 5 phát vào vùng đầu bên trái khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Thời điểm xảy ra vụ việc, ông H. ngồi cùng một người phụ nữ. Người này chứng kiến toàn bộ diễn biến trước khi rời khỏi hiện trường.

Theo tìm hiểu, ông Hứa Hồng H. từng công tác tại Phòng Tổng hợp - Dự toán, Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk. Hiện ông là người đại diện theo pháp luật của một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kiểm định xuất khẩu tại xã Ea Pal, tỉnh Đắk Lắk.

Một người dân sống gần hiện trường cho biết khi vụ việc xảy ra, bà đang ngồi may quần áo trước nhà thì nghe nhiều tiếng nổ liên tiếp, nhưng cứ ngỡ là tiếng bóng bay phát nổ.

"Tôi nghe nhiều tiếng nổ rồi mọi thứ im bặt, không ai la hét nên không nghĩ có chuyện nghiêm trọng. Chỉ vài phút sau, nhiều người chạy đến hô hoán có người bị bắn chết, tôi mới biết đã xảy ra án mạng", người này kể.