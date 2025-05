Camera ghi lại hình ảnh người đi xe máy lao thẳng xuống ‘hố tử thần’

Khoảnh khắc được camera ghi lại vào 21h34, ngày 26/5 tại xã Kim Lư (Na Rì, Bắc Kạn) cho thấy người điều khiển xe máy với tốc độ cao, bất ngờ lao xuống hố sụt trên quốc lộ 3B.

Theo hình ảnh từ camera của một hộ dân gần hiện trường, vào khoảng 21h34 ngày 26/5, một xe máy di chuyển với tốc độ cao đã lao tới khu vực dải phân cách giữa tuyến Quốc lộ 3B, đoạn qua xã Kim Lư (huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn). Hình ảnh từ clip cho thấy sự việc diễn ra bất ngờ khi chiếc xe cùng người điều khiển đã rơi xuống một hố lớn nằm ngay giữa dải phân cách.

Trong ngày 27/5, lực lượng chức năng của tỉnh Bắc Kạn và huyện Na Rì đã nhanh chóng triển khai công tác tìm kiếm và cứu nạn. Tuy nhiên, đến 18h cùng ngày, việc tìm kiếm vẫn chưa mang lại kết quả.

Đến khoảng 18h cùng ngày, lượng nước đã được bơm đi khá lớn, tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Lương Thanh Lộc, Phó chủ tịch UBND huyện Na Rì, cho biết tại các hố bị sụt lún lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, cấm người dân đi lại tuy nhiên, vẫn xảy ra sự việc đáng tiếc trên.

Như VietNamNet đã đưa tin, vào khoảng 21h ngày 26/5, tại xã Kim Lư (huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn) đã xảy ra vụ việc nghiêm trọng khi một người đi xe máy bất ngờ lao xuống hố sụt lớn nằm ngay giữa dải phân cách trên tuyến Quốc lộ 3B.

Tại hiện trường, Đại tá Nguyễn Thanh Tuân, Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn, trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) của Công an tỉnh đã sử dụng camera chuyên dụng để dò tìm dưới lòng hố sụt, có độ sâu từ 8 đến 12 mét. Việc quan sát gặp nhiều khó khăn do trong hố chứa nhiều bùn đất, rác thải và dòng nước ngầm chảy xiết, khiến tầm nhìn của thiết bị bị hạn chế chỉ còn khoảng 25 cm.

Song song đó, lực lượng bộ đội và dân quân địa phương tại xã Kim Lư cũng tham gia tìm kiếm bằng các thiết bị thủ công như câu liêm và mỏ sắt lớn, nhưng vẫn chưa đạt được kết quả khả quan.

Rất đông người dân theo dõi việc tìm kiếm nạn nhân.

Hiện tại, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng chức năng triển khai 5 máy bơm dã chiến để hút nước ra khỏi hố sụt, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc tìm kiếm trong chiều tối ngày 27/5.

Vụ việc thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân địa phương. Hàng trăm người đã tập trung quanh hiện trường, theo dõi quá trình cứu hộ, mong chờ một kết quả tích cực.

Trước đó, vào ngày 29/3, một hố sụt lún có chiều dài khoảng 7 m, sâu 5 m, chu vi 5 m đã xuất hiện tại chính khu vực này, giữa dải phân cách Quốc lộ 3B thuộc xã Kim Lư. Hiện tượng tiếp tục lan rộng trong các ngày 8/4, 11/4 và 12/4, khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn.

Trước diễn biến phức tạp, ngày 14/5, ông Nông Quang Nhất, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn, đã ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai liên quan đến hố sụt lún tại xã Kim Lư, huyện Na Rì.