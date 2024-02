Cầm cố tài sản lấy tiền rồi báo tin giả bị cướp

Công an xã Tiên Sơn, thị xã Việt Yên (Bắc Giang) đã hoàn thiện hồ sơ xử lý Lê Văn Ph. (SN 1991) về hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Theo trình báo của Ph. vào hoảng 5h5 ngày 16/2, tại bờ đê sông Cầu thuộc thôn Lương Viên, xã Tiên Sơn, người này bị 2 thanh niên ép xe vào lề đường kề dao vào cổ, cướp đi chiếc xe máy Wave BKS 98A-326… cùng giấy tờ xe. Tất cả giấy tờ đều mang tên Lê Văn Ph.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thị xã Việt Yên tổ chức xác minh, điều tra làm rõ vụ việc. Qua xác minh, xác định do ăn chơi, nợ nần, Ph. đã cắm chiếc xe máy trên cho Nguyễn Văn N. (ở huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) lấy 12 triệu đồng rồi chi tiêu hết. Do sợ bị gia đình mắng, Ph. đã báo tin không đúng sự thật là bị cướp xe.

Cơ quan công an xử lý trường hợp báo tin giả.

Công an xã Tiên Sơn đang hoàn thiện hồ sơ xử lý Lê Văn Ph. về hành vi "Báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền" theo quy định.

Qua vụ việc trên, Công an thị xã Việt Yên khuyến cáo người dân không tùy tiện thực hiện hành vi báo tin, tố giác không đúng sự thật tránh gây thiệt hại cho người khác và có thể bị xử lý trách nhiệm pháp lý theo quy định.