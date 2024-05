Cái khó của mô hình cho thuê đồng hồ xa xỉ 

Dù có sức hút lớn với tín đồ đồng hồ, mô hình cho thuê đồng hồ xa xỉ đang gặp phải những khó khăn đáng kể để duy trì hoạt động.

Các vụ việc đồng hồ mất cắp điển hình tại Toke Match cho thấy khó khăn trong việc kiểm soát tài sản giá trị cao.

Vào tháng 1 vừa qua, Toke Match bất ngờ tuyên bố chấm dứt hoạt động dịch vụ khi biến mất cùng 900 chiếc đồng hồ khách hàng đã ký gửi. Tổng giá trị của những chiếc đồng hồ mất tích, chủ yếu là đồng hồ Thụy Sĩ, lên tới khoảng 1,9 tỷ yen (khoảng 12 triệu USD ).

Thị trường Thụy Sĩ, "cái nôi" của đồng hồ xa xỉ, cũng từng chứng kiến sự ra đời của DIALS, dịch vụ cho phép cá nhân ký gửi và thuê lại đồng hồ. Cửa hàng nhận đồng hồ giá trên 4.000 CHF (khoảng 4.300 USD ). và cho thuê trong thời gian 3 tuần, 3 tháng hoặc 6 tháng. Chi phí thuê bắt đầu từ 150 CHF (khoảng 164 USD )/tháng, trong đó chủ sở hữu nhận được 40%.

Mô hình kinh doanh của DIALS tương tự như Toke Match, hoạt động dựa trên trên mô hình kinh tế chia sẻ. Tuy nhiên, ngay cả khi không có chủ ý gian lận, vẫn có nhiều vấn đề nảy sinh. Chẳng hạn, có nhiều trường hợp không trả lại đồng hồ đã thuê nhưng không thể xác định danh tính dù quy trình đăng ký của khách hàng nghiêm ngặt, theo Swissinfo.

Việc kiểm tra tình trạng đồng hồ sau mỗi lần cho thuê cũng là vấn đề tốn kém thời gian và công sức. Ảnh minh họa: A Blog to Watch.



Tài sản giá trị cao

Các vụ kiện hình sự liên quan đến lừa đảo khiến chi phí pháp lý tăng cao. Song, phí bảo hiểm cũng leo thang. Việc tăng giá thuê không khả quan do ảnh hưởng đến khách hàng.

Mặt khác, để duy trì phí bảo hiểm ở mức lợi nhuận tốt, cần phải cho thuê được nhiều đồng hồ. Nhưng nhóm khách hàng tiềm năng lại hạn chế. Doanh nghiệp DIALS buộc phải ngừng dịch vụ vào tháng 1/2023.

Sharly, nền tảng chia sẻ hàng hóa lớn nhất Thụy Sĩ, cũng không cung cấp dịch vụ cho thuê đồng hồ xa xỉ. CEO Ivo Kuhn cho biết "việc vệ sinh đồng hồ sau khi trả lại rất tốn thời gian của các nhà sản xuất". Do đó, họ từ chối cho thuê.

Nhìn chung, mô hình kinh tế chia sẻ tại Thụy Sĩ chưa phát triển mạnh mẽ như trong lĩnh vực bất động sản và giao thông vận tải.

Theo báo cáo Sharing Monitor Switzerland của ĐH Khoa học Ứng dụng và Nghệ thuật Lucerne năm 2021, tỷ lệ nhận biết về chia sẻ hàng hóa chỉ đạt 30%, thấp hơn đáng kể so với chia sẻ nhà ở tạm thời (87%) và chia sẻ xe hơi (93%). Chỉ có 3% số người được khảo sát có kinh nghiệm với việc chia sẻ đồ dùng.

Ngoài ra, thị trường đồng hồ xa xỉ đã qua sử dụng cũng thu hút nhiều tín đồ. Những mẫu đồng hồ nổi tiếng như Rolex rất khó mua, song lại có giá bán lại cao, khiến chúng trở thành mục tiêu của các tội phạm.



Vấn nạn trộm cắp

"Nhiều người mong muốn đeo một chiếc đồng hồ xa xỉ ít nhất một lần nhưng không đủ khả năng tài chính để mua. Mặt khác, một số chủ sở hữu sở hữu nhiều đồng hồ và không cần dùng đến tất cả", giáo sư kinh tế Dominik Georgi, người đứng đầu báo cáo Sharing Monitor Switzerland, cho biết.

Mặc dù hấp dẫn về mặt lý thuyết, mô hình cho thuê đồng hồ xa xỉ vẫn phải đối mặt với vấn nạn trộm cắp toàn cầu.

Để ngăn tình trạng người thuê gian lận, Georgi gợi ý việc xây dựng nền tảng đánh giá người dùng và chỉ nên cho những người có đánh giá cao nhất thuê đồng hồ.

Trong tương lai, công nghệ blockchain được tin rằng có tiềm năng hỗ trợ ngăn ngừa nạn trộm cắp.

Hệ thống chứng nhận từ tổ chức trung gian uy tín cũng góp phần loại bỏ kẻ gian tham gia thị trường. Việc Toke Match được Hiệp hội Kinh tế Chia sẻ Nhật Bản cấp chứng nhận đã tạo sự an tâm cho chủ sở hữu đồng hồ.

Theo tờ Nikkei của Nhật Bản, tổ chức này đã bắt đầu rà soát lại hệ thống kiểm toán sau vụ việc của Toke Match. Hiện nay, họ đề xuất yêu cầu các báo cáo tài chính bổ sung đối với việc cho vay tài sản giá trị cao và kiểm tra độ tin cậy của chủ doanh nghiệp.

Theo Watch Register, công ty Anh chuyên giúp chủ sở hữu, nhà đấu giá và các nhà giao dịch xác định đồng hồ bị đánh cắp, số lượng đồng hồ được đăng ký bị mất trong năm 2023 đã tăng gấp 3 lần so với năm trước. Tổng cộng có 100.000 chiếc đồng hồ trị giá 1,5 tỷ GBP (khoảng 1,9 tỷ USD ) được đăng ký trong năm ngoái.

'Giải oan' cho Gen Z

Tác giả của cuốn sách "Gen Z, Explained: The Art of Living in a Digital Age" (tạm dịch: Giải mã Gen Z: Nghệ thuật sống trong kỷ nguyên số) tin rằng đây là thế hệ lạc quan, có suy nghĩ nghiêm túc dù là người đang đi học, đi làm hay đã có gia đình. Nhóm tác giả cũng bác bỏ tuyên bố rằng thế hệ Z đang trưởng thành quá chậm hoặc thiếu kỹ năng tư duy phản biện. Họ nhận thấy thế hệ này đang phải chịu quá nhiều phán xét tiêu cực.