Cách mạng công nghệ từ màn hình Always-On của iPhone 17 series

Mới đây, Apple chính thức vén màn thế hệ iPhone mới nhất gồm iPhone 17 series và siêu phẩm iPhone Air hoàn toàn mới.

Sự kiện năm nay đánh dấu một bước ngoặt lịch sử khi tính năng Always-On display cao cấp lần đầu tiên xuất hiện trên phiên bản tiêu chuẩn, hứa hẹn mang đến một trải nghiệm vượt trội.

Always-On display vốn chỉ có trên dòng Pro nay đã xuất hiện trên iPhone 17. Tính năng này giúp màn hình luôn hiển thị giờ, widget và Live activities mà không cần bật sáng toàn bộ. Nhờ công nghệ ProMotion với tần số quét thích ứng từ 120 Hz xuống 1 Hz, người dùng vừa tiện lợi khi sử dụng, vừa tiết kiệm pin. Nhờ đó, mọi thông báo quan trọng đều được hiển thị tinh tế và hiệu quả ngay trên màn hình khóa.

iPhone 17 nâng cấp trải nghiệm toàn diện

iPhone 17 sở hữu màn hình Super Retina XDR 6,3 inch lớn hơn, được bảo vệ bởi kính Ceramic Shield 2 mới với khả năng chống trầy xước tốt hơn gấp 3 lần. Độ sáng ngoài trời đến 3.000 nits, cao nhất từ trước đến nay, đảm bảo khả năng hiển thị dưới mọi điều kiện ánh sáng. Việc tích hợp ProMotion và Always-On display được cho là đã xóa nhòa ranh giới giữa phiên bản tiêu chuẩn với cao cấp.

Tính năng Always-On Display lần đầu xuất hiện trên iPhone 17.

iPhone 17 sở hữu chip A19 tiến trình 3 nm cho hiệu năng vượt trội và tiết kiệm năng lượng tối ưu. Hệ thống camera nâng cấp với camera chính 48 MP Dual Fusion và camera siêu rộng 48 MP Fusion mới cho chất lượng ảnh chi tiết gấp 4 lần thế hệ trước. Camera trước Center Stage 18 MP cũng mang lại những bức ảnh selfie và cuộc gọi video sắc nét, đột phá về chất lượng so với đời trước.

iPhone 17 có 5 tùy chọn màu sắc trẻ trung: Lavender (Tím oải hương), Mist Blue (Xanh lam khói), Black (Đen), White (Trắng), Sage (Xanh lá xô thơm) cùng các phiên bản bộ nhớ 256 GB và 512 GB.

iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max tái định nghĩa chuẩn mực “Pro”

Bộ đôi iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max sở hữu thiết kế “unibody” bằng nhôm hàng không vũ trụ, không chỉ sang trọng, mà còn tối ưu hóa khả năng tản nhiệt gấp 20 lần so với titan. Bên trong là vi xử lý A19 Pro mạnh mẽ, cho hiệu năng xử lý bền bỉ cao hơn tới 40% so với iPhone 16 Pro, sẵn sàng “cân” mọi tác vụ từ game đồ họa cao đến chỉnh sửa video chuyên nghiệp. Đặc biệt, iPhone 17 Pro Max mang đến thời lượng pin tốt nhất từng có trên một chiếc iPhone.

Lần đầu tiên, cả 3 camera sau đều sở hữu cảm biến 48 MP Fusion. Camera telephoto được nâng cấp ngoạn mục với khả năng zoom quang học 4x (100 mm) và zoom quang học chất lượng cao 8x (200 mm) xa nhất từ trước đến nay, cho phép người dùng sáng tạo những bức ảnh chuyên nghiệp từ khoảng cách lớn.

Hiệu năng ấn tượng của iPhone 17 Pro.

iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max có 3 màu sắc lịch lãm gồm Silver (Bạc), Deep Blue (Xanh đậm) và Cosmic Orange (Cam vũ trụ). Các phiên bản dung lượng gồm 256 GB, 512 GB, 1 TB và lần đầu tiên xuất hiện tùy chọn bộ nhớ đến 2 TB cho Pro Max.

Ưu đãi hấp dẫn cho người dùng đặt trước

Khi đặt trước iPhone 17 series và iPhone Air tại Thế Giới Di Động, người dùng được hưởng loạt ưu đãi độc quyền: Giao trễ tặng ngay 1 triệu đồng (thời gian hẹn giao sẽ gửi qua tin nhắn từng khách hàng); trả chậm dễ dàng 0% lãi suất, trả trước từ 10%, trả trong 6-12 tháng (hỗ trợ thẻ tín dụng và công ty tài chính); thu cũ giá cao, trợ giá đến 3 triệu đồng; giảm đến 2,5 triệu đồng khi thanh toán qua thẻ ngân hàng và ví; mua kèm iPad giảm ngay 2 triệu đồng; mua kèm MacBook giảm ngay 3 triệu đồng; mua kèm Apple Watch giảm ngay 600.000 đồng; mua kèm AirPods giảm ngay 500.000 đồng; tặng phiếu mua hàng đến 500.000 đồng mua sản phẩm phụ kiện khác (trừ Apple); tặng phiếu mua hàng 200.000 đồng mua SIM MobiFone 6 tháng sử dụng gói 6MWG125 (8 GB/ngày); ưu đãi mua gói bảo hành mở rộng giá từ 990.000 đồng; ưu đãi mua gói bảo hiểm rơi vỡ giá từ 990.000 đồng; hỗ trợ chuyển đổi eSIM của 3 nhà mạng Viettel, MobiFone, VinaPhone.

Thế Giới Di Động là hệ thống bán lẻ được Apple ủy quyền chính thức và là đối tác cao cấp của hãng tại Việt Nam, chuyên cung cấp các sản phẩm iPhone chính hãng cùng nhiều thiết bị Apple khác. Với mạng lưới hàng nghìn cửa hàng phủ khắp 34 tỉnh, thành, khách hàng dễ dàng tìm thấy iPhone chính hãng tại Thế Giới Di Động, an tâm về nguồn gốc sản phẩm, giá niêm yết rõ ràng cùng dịch vụ hậu mãi tận tâm, chu đáo.