Cách gắn kết mục tiêu với giá trị cuộc sống

Quá bận rộn để đạt mục đích đôi khi khiến ta xa rời mong muốn ban đầu. Ảnh minh họa: Pexels.

Phía sau danh sách việc cần làm: Gắn kết mục tiêu với giá trị sống

Tôi đã đọc một bài blog về một cô gái từng gặp khó khăn tài chính lúc nhỏ. Cô đã tự hứa sẽ phấn đấu hết sức để theo đuổi một nền giáo dục tốt, nhằm có được một công việc ổn định và mang lại niềm vui cho gia đình. Dần dần, chậm mà chắc, cô đã đạt được mục tiêu: giành được học bổng và có được công việc tại một công ty tư vấn, đánh dấu những cột mốc quan trọng cho đến khi tình hình tài chính được cải thiện.

Vào một thời điểm, giấc mơ của cô đã thành hiện thực và cô đã có thể chu cấp cho gia đình. Tuy nhiên, cô ngày càng bận rộn. Cô không dành nhiều thời gian cho cha mình khi ông ngã bệnh, và chỉ có thể tiếc nuối sau khi ông qua đời. Cú sốc đó đã khiến cô nhận ra điều gì quan trọng, và từ đó, cô quyết định dành nhiều thời gian hơn cho mẹ mình, lý do sâu xa nhất khiến cô nỗ lực không ngừng ngay từ đầu.

Làm việc để sống hay sống để làm việc đòi hỏi sự quản trị bản thân tốt. Ảnh: Linkedln.

Bạn có thể đã từng nghe những câu chuyện tương tự, hoặc thậm chí từng trải qua. Chúng ta làm việc cực kỳ chăm chỉ vì muốn có thể ăn những bữa ăn ngon, nhưng rồi lại quá bận rộn đến mức bỏ bữa. Chúng ta nỗ lực để xây một ngôi nhà có hồ bơi, nhưng khi nó thành hiện thực thì lại chẳng có thời gian để bơi.

Ý thức về mục đích sống và đặt mục tiêu là những bước thiết yếu để tiến về phía trước. Tuy nhiên, chúng ta thường quá bận rộn để soát lại chúng khi bị cuốn vào danh sách việc cần làm và các buổi họp đã đặt lịch.

Tôi không bảo bạn nghỉ việc đâu (thật sự đấy, trong nền kinh tế này sao mà nghỉ được?). Điều tôi muốn nói là: hãy dành thời gian để kiểm tra xem bạn có đang ưu tiên những điều thật sự quan trọng hay không.

Nếu bạn cho rằng gia đình là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống, vậy bạn đã đặt ra những mục tiêu nào liên quan đến điều đó? Bạn có nghĩ đã đến lúc dành ra ít nhất một lần mỗi tuần để toàn tâm toàn ý hiện diện bên gia đình không? Nếu bạn nhận ra sức khỏe là điều then chốt, bạn đã đặt mục tiêu vận động ít nhất hai lần mỗi tuần chưa? Hay mục tiêu của bạn chỉ xoay quanh sự nghiệp và tiền bạc?

Ghi chú Tự hoàn thiện bản thân

Hãy thử viết ra và suy ngẫm về các giá trị cốt lõi của bạn. Những mục tiêu hiện tại có thật sự phù hợp với những điều quan trọng nhất của bạn không? (Hãy kiểm tra kim tự tháp giá trị của bạn với bài tập “Khám phá La bàn nội tâm”).

Trước khi thiết lập con đường phía trước hãy lùi lại một bước để nhắc nhở bản thân về điều thực sự quan trọng với mình.

Bạn có thật sự muốn điều mà bạn vẫn luôn mơ tưởng?

Việc cân bằng giữa mục tiêu và giá trị ngày nay trở nên khó khăn hơn. Internet gần như có câu trả lời cho mọi thứ, kể cả những câu hỏi bạn chưa từng đặt ra. “Làm sao trở nên giàu có?”, “Làm sao để có nhiều người theo dõi Instagram chỉ sau một đêm?”, “Làm sao để nuôi dạy con trở thành thiên tài?”, “Làm sao để có bức ảnh đẹp nhất trước núi Phú Sĩ, Nhật Bản?”... và còn nhiều nữa. Phần lớn thời gian, những câu trả lời này cứ liên tục bị nhồi nhét vào chúng ta qua mạng xã hội. Mọi người chia sẻ mẹo vặt, hướng dẫn, giải pháp, thậm chí là cả các “mã gian lận”.

Điều chúng ta không nhận ra là ta dành ít thời gian hơn để hỏi “Tại sao?”. Ta thậm chí không tự hỏi, mình có thật sự muốn điều mình tưởng là muốn hay không.

“Vì sao tôi muốn có nhiều người theo dõi?”

“Liệu tôi có thực sự muốn con mình trở thành thiên tài ở trường học không?”

Khi đặt mục tiêu, ngoài việc suy ngẫm về giá trị của mình, hãy cố gắng thêm câu hỏi “vì sao” bên cạnh các câu hỏi “cái gì”, “như thế nào” hoặc “bao nhiêu”. Có một phương pháp tư duy gọi là “Ba lần hỏi Tại Sao” giúp bạn đào sâu hơn vào suy nghĩ của mình (Zook, 2018). Bạn bắt đầu bằng cách đặt câu hỏi “Tại sao lại như vậy?” cho một tuyên bố, sau đó viết ra câu trả lời. Sau đó lại tiếp tục hỏi “Tại sao lại như vậy?” với câu trả lời vừa rồi. Lặp lại thêm một lần nữa. Lưu ý rằng câu trả lời cuối cùng nên liên hệ đến những nhu cầu cơ bản và sinh tồn của con người như: an toàn, an ninh, cảm giác thuộc về và tự bảo vệ.