Các quỹ phòng hộ lạc quan về cổ phiếu Goldman Sachs

Chuyên trang đầu tư Insider Monkey vừa tổng hợp danh sách 10 cổ phiếu ngân hàng tốt nhất với mức chi trả cổ tức cao. Goldman Sachs cũng góp mặt trong danh sách này.

Chỉ số S&P Banks Select Industry, theo dõi hiệu quả hoạt động của các công ty thuộc nhiều phân ngành ngân hàng, đã tăng gần 17% trong tháng 7, trong khi chỉ số Nasdaq tập trung vào công nghệ giảm 1,6%.

Cổ phiếu ngân hàng đang tỏa sáng

Sự thay đổi này đang góp phần phục hồi thị trường rộng chung trong khoảng một năm qua. Giá cổ phiếu các ngân hàng lớn đã đạt mức cao nhất mọi thời đại, cho phép ngành tài chính có những thời điểm vượt qua lĩnh vực công nghệ, thúc đẩy thị trường chung tăng cao ở một số phiên nhất định.

Tăng trưởng đột biến của cổ phiếu ngân hàng gây bất ngờ cho giới đầu tư và những nhà phân tích. Các cổ phiếu tài chính đã tụt hậu so với phần còn lại của thị trường trong nhiều năm. Một năm trước, lĩnh vực ngân hàng còn rơi vào tình trạng hỗn loạn do sự sụp đổ của ngân hàng Silicon Valley Bank, First Republic và các tổ chức lớn khác. Tuy nhiên, thị trường luôn di chuyển theo cách bí ẩn ngoài dự đoán của chúng ta.

Phương pháp xếp hạng của Insider Money cho thấy để xây dựng danh sách này, các chuyên gia đã quét cơ sở dữ liệu về 920 quỹ phòng hộ tính đến quý I/2024 và xác định các cổ phiếu ngân hàng trả cổ tức. Từ danh sách đó, họ chọn ra 10 cổ phiếu có tỷ suất cổ tức trên 2% tính đến ngày 4/8. Các cổ phiếu này được xếp hạng theo thứ tự tăng dần về tâm lý của những quỹ phòng hộ đối với chúng.

Nghiên cứu cho thấy chúng ta có thể tạo ra hiệu suất tốt hơn thị trường bằng cách “bắt chước” lựa chọn cổ phiếu hàng đầu của các quỹ phòng hộ tốt nhất.

Goldman Sachs tăng trưởng nhiều phương diện

Về Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS), số lượng quỹ phòng hộ nắm giữ cổ phiếu là 72. Tỷ suất cổ tức tính đến ngày 4/8 là 2,55%. Goldman Sachs là ngân hàng đầu tư toàn cầu cung cấp dịch vụ quản lý tài sản và đầu tư.

Cổ phiếu đã tăng hơn 26,4% trong vòng 12 tháng qua, vượt trội so với mức lợi nhuận 14,7% của thị trường chung. Cổ phiếu của ngân hàng ở mức 336 USD vào tháng 4 năm ngoái, đã đạt mức cao nhất mọi thời đại - 509 USD vào tháng 7 và đang giao dịch ở mức giá xấp xỉ 451 USD /cổ phiếu.

Một trong những lý do thúc đẩy tăng trưởng là thông báo của ngân hàng về khoản lỗ đáng kể 470 triệu USD do việc ngừng hoạt động cho vay cá nhân Marcus. Đây là sản phẩm đánh dấu nỗ lực ban đầu của họ trong lĩnh vực ngân hàng tiêu dùng nhưng không thành công.

Các nhà phân tích cho rằng động thái nhanh chóng của Goldman khi tạm dừng các dự án tài chính tiêu dùng và tái tập trung vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi rất quan trọng trong bước ngoặt này.

Đối với quý II/2024, Goldman Sachs báo cáo kết quả thu nhập khả quan, cho thấy tăng trưởng trên nhiều phương diện. Mảng Quản lý tài sản và Của cải đã tạo ra doanh thu gần 3,9 tỷ USD , tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu phân khúc Thị trường và Ngân hàng toàn cầu cũng ghi nhận mức tăng trưởng 14% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt hơn 8 tỷ USD .

Chiến lược “một Goldman” cho phép công ty cung cấp đầy đủ dịch vụ của mình cho khách hàng, củng cố quan hệ và hỗ trợ trong môi trường ngày càng phức tạp nhưng vẫn đang cải thiện. Tổng doanh thu của công ty trong quý đạt 12,73 tỷ USD và thu nhập ròng đạt tới 3,04 tỷ USD .

Ngày 15/7, Goldman Sachs công bố mức cổ tức quý III là 451 USD /cổ phiếu, tăng 9% sau quá trình xem xét và phân tích vốn toàn diện. Công ty cam kết thực hiện nghĩa vụ với cổ đông, hoàn lại 4,43 tỷ USD vốn cho nhà đầu tư trong quý gần đây nhất, bao gồm 929 triệu USD tiền cổ tức.