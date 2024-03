Các nhà ngoại giao quốc tế trải nghiệm văn hóa Bắc Ninh

Sáng 6/3, tại thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt các nữ đại sứ, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nói rằng: Nhìn lại chiều dài lịch sử mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, trong thời kỳ nào và ở đâu cũng in đậm dấu ấn về sự hi sinh, cống hiến to lớn của các thế hệ phụ nữ cùng nhau đoàn kết, chung tay góp sức xây dựng và bảo vệ cơ đồ đất nước Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Nhật Minh.

Phó Chủ tịch nước khẳng định, trong những năm qua, Nhà nước Việt Nam đã không ngừng hoàn thiện và thực thi hiệu quả các chính sách nhằm bảo đảm quyền của phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ.

Với hơn 50 triệu người, chiếm hơn 50% dân số cả nước, phụ nữ Việt Nam ngày nay đang tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong công cuộc đổi mới.

Xuyên suốt dòng chảy thời đại, phụ nữ luôn là những sứ giả của hòa bình và bác ái, là cầu nối hữu nghị, sợi dây gắn kết chân thành, bền chặt giữa các dân tộc. Trong đó, vai trò tích cực, năng động của các vị nữ đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế có ý nghĩa rất quan trọng.

Phó Chủ tịch nước bày tỏ cảm ơn các nữ đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế vì những tình cảm tốt đẹp, sự nỗ lực và những đóng góp hiệu quả đã dành cho đất nước và con người Việt Nam, cũng như vun đắp cho quan hệ hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các nữ đại sứ, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam tại đình làng Đồng Kỵ, Từ Sơn. Ảnh: Nhật Minh.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các nữ đại sứ, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam xem quy trình làm tranh Đông Hồ ở Từ Sơn. Ảnh: Nhật Minh.

Tranh Đông Hồ là một dòng tranh dân gian, là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia của Việt Nam. Ảnh: Nhật Minh.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các nữ đại sứ, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam xem biểu diễn hát dân ca quan họ tại Từ Sơn, Bắc Ninh. Ảnh: Nhật Minh.

