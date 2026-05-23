Các cửa hàng Uniqlo tấp nập khách mua sắm dịp Tuần lễ cảm ơn

Theo quan sát tại các cửa hàng Uniqlo trong sáng ngày đầu tiên của Tuần lễ cảm ơn, lượng khách đổ về mua sắm khá đông. Từ trước giờ mở cửa, hàng dài người xếp hàng để tranh thủ mua sản phẩm đang giảm giá trong chương trình và nhận quà tặng đặc biệt.

Ghi nhận vào 10h, hàng dài người xếp hàng tại Uniqlo Đồng Khởi (TP.HCM) và Uniqlo Hoàn Kiếm (Hà Nội). Từ ngoài vào trong, sắc đỏ tràn ngập không gian cửa hàng, mang đến không khí mua sắm nhộn nhịp và đậm chất lễ hội. Chỉ ít phút sau giờ mở cửa, nhịp độ mua sắm trở nên sôi động. Lượng lớn khách tập trung tại khu vực bày bán trang phục mùa hè như áo khoác chống tia UV, áo sơ mi linen, áo thun in họa tiết UT…

Trong Tuần lễ cảm ơn, Uniqlo mang đến nhiều ưu đãi cho sản phẩm LifeWear được yêu thích nhất mùa xuân - hè 2026. Một số sản phẩm nổi bật là áo hoodie Dry-ex chống tia UV kéo khóa, áo khoác AIRism chống tia UV siêu co giãn kéo khóa, áo sơ mi vải linen cao cấp, áo thun UT Mickey Mouse in Vietnam và túi bán nguyệt mini đeo chéo.

Các sản phẩm chống tia UV như áo hoodie Dry-ex chống tia UV kéo khóa và áo khoác AIRism chống tia UV siêu co giãn kéo khóa được khách hàng ưa chuộng.

Nhiều khách hàng quan tâm và mua sắm tại khu vực trưng bày áo sơ mi vải linen cao cấp.

Áo thun UT Mickey Mouse in Vietnam và túi bán nguyệt mini đeo chéo lọt top “nhất định phải săn” của nhiều khách hàng. Tâm Hằng (30 tuổi, phường Chánh Hưng, TP.HCM) chia sẻ khi sắm đồ tại Tuần lễ cảm ơn: “Không khí của cửa hàng rất nhộn nhịp. Không phải lúc nào Uniqlo cũng có đợt sale lớn, nên các gia đình thường chờ đợi dịp này để mua sắm vì có nhiều ưu đãi”.

Không chỉ săn sale, nhiều khách hàng khi ghé cửa hàng Uniqlo còn bị thu hút bởi loạt điểm chạm thú vị như bộ sưu tập áo thun UTme! mới mang tên “Những người tí hon trong văn hóa Việt”, hay bộ sưu tập UT Mickey Mouse in Vietnam với họa tiết gần gũi, tôn vinh nét đẹp đời thường trong văn hóa Việt. Đặc biệt, khi mua sắm sản phẩm áo thun từ bộ sưu tập UT Mickey Mouse in Vietnam, khách hàng đang cùng Uniqlo đóng góp vào dự án xây trường cho trẻ em tại vùng sâu vùng xa.

Trong thời gian 22-24/5, khách hàng có hóa đơn mua sắm từ 1,499 triệu đồng sẽ nhận 1 ly giữ nhiệt độc đáo.

Tuần lễ cảm ơn của Uniqlo dự kiến thu hút nhiều khách hàng đến trải nghiệm, mua sắm, nhất là trong ngày cuối tuần.

Tuần lễ cảm ơn chính thức quay trở lại tại Uniqlo trong 22-28/5 với loạt ưu đãi và hoạt động đặc biệt cho khách hàng trên toàn quốc. Lần đầu tiên, áo khoác AIRism chống tia UV siêu co giãn được áp dụng ưu đãi chỉ còn 489.000 đồng (giá gốc 588.000 đồng), áo sơ mi 100% linen cao cấp cho nam và nữ chỉ từ 686.000 đồng.

Các thiết kế được yêu thích như túi bán nguyệt mini, áo UT ickey Mouse in Vietnam chỉ từ 146.000 đồng. Ngoài ra, gia đình có thể sắm nhiều lựa chọn áo thun, quần lửng… với chất lượng cao và thoải mái.

