Ca sĩ Vĩnh Long gây bất ngờ ở cuộc thi Hàn Quốc

Sau khi hoàn thành tiết mục "I'll see you there tomorrow", Đặng Hồng Hải nhận điểm số cao nhất và giành nhiều lời khen ngợi từ giám khảo.

Trong tập 2 của chương trình Boys II Planet lên sóng tối 25/7, chàng trai đến từ Vĩnh Long, Đặng Hồng Hải biểu diễn ca khúc I'll see you there tomorrow của nhóm nhạc TXT. Tiết mục gây ấn tượng với vũ đạo mạnh mẽ, dứt khoát, giọng hát nội lực, khỏe khoắn. Thí sinh này mắc một số lỗi về cách xử lý bài hát ở phần đầu khiến giám khảo e ngại. Tuy nhiên, Đặng Hồng Hải nhanh chóng khắc phục và lấy lại phong độ từ phần điệp khúc. Màn breakdance kết hợp hiệu ứng sân khấu sáng tạo ở gần cuối phần trình diễn khiến giám khảo hò hét. Sau đó, Đặng Hồng Hải được đánh giá ở mức cao nhất là "All Star". Kim Jae Joong với vai trò giám khảo khen ngợi thí sinh người Việt xuất sắc trong cả ngoại hình, kỹ năng lẫn thái độ. Đặng Hồng Hải đạt điểm số cao nhất trong tập 2 của Boys II Planet. Đặng Hồng Hải sau đó lọt top 2 trending trên nền tảng X. Tiết mục cũng đạt hàng chục nghìn lượt xem. Đặng Hồng Hải từng tham gia mùa một của chương trình nhưng không đạt thứ hạng cao. Do đó, anh quyết tâm trở lại để giành cơ hội ra mắt. Đặng Hồng Hải sinh năm 2003, quê Bến Tre (nay là Vĩnh Long) gây chú ý tại cuộc thi Boys Planet của Mnet phát sóng năm 2022. Sau khi dừng chân ở Boys Planet, Đặng Hồng Hải rời Fantagio để trở thành nghệ sĩ độc quyền của DongGyo Entertainment. Tháng 2/2024, Đặng Hồng Hải được giới thiệu ra mắt trong nhóm nhạc NEWKIES của DongGyo Entertainment. Tuy nhiên, nhóm nhạc này đến nay vẫn chưa ra mắt. Mới đây, anh được xác nhận thuộc đội hình team Trung Quốc (Boys II Planet C) để tranh tài trong Boys II Planet.