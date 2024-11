Ca sĩ Quốc Kháng bị bắt

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ca sĩ Lê Quốc Kháng về hành vi lừa đảo.

Chiều 5/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát Kinh tế) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Quốc Kháng (ca sĩ Quốc Kháng, 43 tuổi) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; bà Lê Thị Mỹ Châu (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group (nhà thuốc Mỹ Châu), trụ sở tại số 389 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM) về tội đưa hối lộ. Ca sĩ Lê Quốc Kháng. Theo Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP.HCM, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện bà Lê Thị Mỹ Châu có hành vi móc nối với Quốc Kháng để nhờ ca sĩ "chạy án" cho một bị can đang bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM bắt tạm giam được tại ngoại, với số tiền là 9 tỷ đồng . Lê Quốc Kháng tự giới thiệu "cháu của lãnh đạo" và có khả năng "chạy án", sau đó thông qua Lê Nguyễn Hoàng Nam (32 tuổi, quận 10) nhờ giúp cho bị can nêu trên được "tại ngoại". Lê Nguyễn Hoàng Nam yêu cầu Kháng phải đưa trước một khoản tiền và ký hợp đồng với luật sư do Nam đưa ra với giá 200 triệu đồng. Lê Quốc Kháng đồng ý với Nam và hứa hẹn với bà Lê Thị Mỹ Châu sẽ lo cho bị can trên "được thả" trong vòng một tuần với giá 9 tỷ đồng . Lê Quốc Kháng yêu cầu bà Châu đưa trước 7 tỷ đồng . Bà Lê Thị Mỹ Châu đưa cho Kháng 7 tỷ đồng trong hai lần. Kháng đưa cho Nam 450 triệu đồng. Số tiền còn lại, Kháng dùng để trả nợ, chuộc xe ôtô đã cầm và tiêu xài cá nhân. Sau đó, Kháng bỏ trốn, chặn liên lạc để chiếm đoạt số tiền trên của bà Châu. Ngày 19/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM bắt khẩn cấp đối với Lê Quốc Kháng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.