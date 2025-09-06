Cà phê, tri thức và nhan sắc - bức tranh rực rỡ tại triển lãm A80

Đại diện thế hệ Gen Z, top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 Hồ Ngọc Phương Linh (phải) mang đến sự tươi mới và khát vọng cống hiến. Là sinh viên ngành Marketing và Truyền thông, cô chia sẻ sự hứng thú đặc biệt với cách Trung Nguyên Legend tạo dựng hệ sinh thái cà phê gắn liền văn hóa và triết lý sống. Trong ảnh, top 5 Hoa hậu Việt Nam Ngọc Mai và Phương Linh tỏa sáng trong không gian cà phê năng động của Trung Nguyên E-Coffee - “mô hình nâng tầm văn hóa thưởng thức cà phê Việt Nam” trên toàn cầu. Khi trải nghiệm cà phê Thiền, Phương Linh xúc động: “Tôi cảm nhận được sự tĩnh tại và sâu lắng. Đó cũng là điều người trẻ cần để cân bằng giữa áp lực học tập, công việc và khát vọng vươn lên”.