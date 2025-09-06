Cà phê, tri thức và nhan sắc - bức tranh rực rỡ tại triển lãm A80

|
Trong không gian của Trung Nguyên Legend, người đẹp nhân ái Nguyễn Ngọc Mai, top 5 Hoa hậu Việt Nam Hồ Ngọc Phương Linh, diễn viên Lương Thanh, Hoa hậu Thể thao Đoàn Thu Thủy và Hoa khôi Thanh lịch Vũ Như Quỳnh (từ trái sang phải) cùng nhau trải nghiệm văn hóa cà phê, thưởng thức hương vị độc đáo gắn liền 3 nền văn minh cà phê Ottoman - Roman - Thiền và ký tặng sách trong Tủ sách Nền tảng đổi đời thuộc chương trình “Hành trình từ trái tim”. Mỗi người một phong cách, nhưng tất cả đều mang đến sự hài hòa giữa vẻ đẹp hiện đại và tinh thần tri thức mà Trung Nguyên Legend lan tỏa.
Diễn viên Lương Thanh tạo thiện cảm bởi sự gắn bó lâu dài cùng Trung Nguyên Legend. Từng đồng hành với “Hành trình từ trái tim”, diễn viên góp mặt trong các buổi giao lưu, ký tặng sách cho sinh viên, trở thành gương mặt quen thuộc truyền tải thông điệp tri thức, khát vọng và tỉnh thức. Tại sự kiện lần này, cô dành thời gian ký tặng sách cho các bạn trẻ và trải nghiệm những loại cà phê đặc biệt của Trung Nguyên. “Với mỗi tách cà phê được pha chế và giới thiệu, Thanh có thêm trải nghiệm độc đáo, đồng thời tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ khi hình ảnh của mình được gắn liền ly cà phê giàu triết lý”, Lương Thanh nói.
Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 Đoàn Thu Thủy (trái) gắn liền hình ảnh lối sống khỏe mạnh và năng động. Cô tìm thấy sự đồng điệu tinh thần “năng lượng tỉnh thức” mà Trung Nguyên Legend khẳng định qua cà phê. Khi thưởng thức hương vị gợi nhớ nền văn minh Roman, Thu Thủy chia sẻ: “Không chỉ là thức uống, cà phê còn là sức mạnh kết nối và thôi thúc bản thân tôi kiên định, bền bỉ hơn, giống như cách tôi theo đuổi hành trình thể thao và nghệ thuật”.
Người đẹp nhân ái, top 5 Hoa hậu Việt Nam 2022 Nguyễn Ngọc Mai (ngoài cùng bên trái), đồng thời là MC VTV, gây ấn tượng với phong thái tự tin. Sở hữu khả năng ngoại ngữ tốt với chứng chỉ IELTS 8.0, Ngọc Mai xem việc đọc sách và mở rộng hiểu biết như “chìa khóa” hội nhập toàn cầu. Cô tạo dấu ấn khi vừa ký tặng sách, vừa trò chuyện bằng tiếng Anh với khách tham quan quốc tế, thể hiện hình ảnh thế hệ phụ nữ trẻ trí thức, bản lĩnh. Sự hiện diện của Hoa hậu Thu Thủy, top 5 Hoa hậu Việt Nam Ngọc Mai, Phương Linh, Hoa khôi Như Quỳnh, Diễn viên Lương Thanh với vẻ đẹp hiện đại và tri thức góp phần lan tỏa năng lượng tỉnh thức Trung Nguyên Legend tại triển lãm A80.
Đại diện thế hệ Gen Z, top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 Hồ Ngọc Phương Linh (phải) mang đến sự tươi mới và khát vọng cống hiến. Là sinh viên ngành Marketing và Truyền thông, cô chia sẻ sự hứng thú đặc biệt với cách Trung Nguyên Legend tạo dựng hệ sinh thái cà phê gắn liền văn hóa và triết lý sống. Trong ảnh, top 5 Hoa hậu Việt Nam Ngọc Mai và Phương Linh tỏa sáng trong không gian cà phê năng động của Trung Nguyên E-Coffee - “mô hình nâng tầm văn hóa thưởng thức cà phê Việt Nam” trên toàn cầu. Khi trải nghiệm cà phê Thiền, Phương Linh xúc động: “Tôi cảm nhận được sự tĩnh tại và sâu lắng. Đó cũng là điều người trẻ cần để cân bằng giữa áp lực học tập, công việc và khát vọng vươn lên”.
Hoa khôi Thanh lịch Hà Nội 2023 Vũ Như Quỳnh gây chú ý với vẻ đằm thắm, nền nã. Như Quỳnh không chỉ tham gia hoạt động trình diễn văn hóa cà phê, mà còn chia sẻ trải nghiệm tại Bảo tàng Thế giới Cà phê Buôn Ma Thuột trước đó. Tại triển lãm A80, cô thích thú khám phá hệ sinh thái cà phê giàu bản sắc được Trung Nguyên Legend giới thiệu. Với cô, văn hóa cà phê là nhịp cầu nối giữa truyền thống và hiện đại. “Trong không gian Trung Nguyên Legend, thưởng thức cà phê Ottoman, tôi thấy mình như hòa nhập cùng dòng chảy sáng tạo. Đó là nguồn cảm hứng bất tận”, cô chia sẻ.
Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là hoạt động ký tặng sách trong tủ sách Nền tảng đổi đời. Đây là chương trình do Trung Nguyên Legend khởi xướng, nhằm trao tặng hàng chục triệu cuốn sách quý đến thanh niên Việt Nam, nuôi dưỡng khát vọng và tinh thần khởi nghiệp. Các người đẹp ký tặng và gửi gắm thông điệp ý nghĩa, để mỗi cuốn sách thành món quà tri thức lan tỏa đến cộng đồng. Không đơn thuần là buổi giao lưu, chuỗi hoạt động ngày 5/9 còn là cơ hội để công chúng hiểu sâu hơn hệ sinh thái Trung Nguyên Legend và triết lý “Cà phê - năng lượng tỉnh thức và sáng tạo”, nơi văn hóa cà phê được thưởng lãm bằng vị giác và cảm nhận bằng trí tuệ và tâm hồn. Đó cũng là tinh thần Trung Nguyên Legend hướng đến: Cà phê là năng lượng khai mở, kết nối và khởi tạo khát vọng lớn cho thế hệ trẻ Việt Nam.