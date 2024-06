Cà phê hẹn hò gương một chiều bị tẩy chay tại chính quê nhà

Deai kissa, mô hình quán cà phê hẹn hò thông qua gương một chiều, từng gây tranh cãi và bị coi là phạm pháp tại Nhật Bản.

Khách nam nhìn khách nữ thông qua kính một chiều. Ảnh: M.D Cafe.

Deai kissa (tiếng Nhật là 出会い喫茶) chỉ những quán cà phê cho phép nam giới quan sát hoạt động của khách hàng nữ thông qua tấm kính một chiều. Khách nam sẽ thông báo với nhân viên khi đã "ưng ý" một cô gái bất kỳ ngồi trong phòng riêng cho nữ. Lúc này, nhân viên quán đóng vai trò như một "người mai mối" cho cặp đôi.

Mô hình này xuất hiện vào những năm 2000 ở Nhật Bản. Quán cà phê hoạt động dựa trên deai kissa bị lên án vì liên quan đến luật chống mại dâm nước này.

14 năm trước, tức năm 2010, Trung tâm nghiên cứu văn hóa Nhật Bản (thành lập vào năm 2007 với mục tiêu phơi bày khía cạnh tiềm ẩn về xu hướng mua bán tình dục, chính trị, tham nhũng nước này), đăng tải bài viết chỉ trích deai kissa với tiêu đề Deai kissa matchmaking cafes more than just a meet n' greet (tạm dịch: Deai kissa - quán cà phê mai mối không chỉ là một cuộc gặp gỡ và chào hỏi).

"Nhìn bề ngoài, mô hình này có vẻ là một giải pháp hữu hiệu để loại bỏ nỗi sợ và lúng túng khi hẹn hò trực tiếp dành cho những thanh niên rụt rè. Mọi thứ thông qua nhân viên quán cà phê. Nam giới quan sát các cô gái đằng sau tấm kính mà không lo bị họ nhìn thấy. Còn phái nữ chỉ chờ đợi để được chọn. Sau đó, người được chọn có thể từ chối nếu chưa vừa ý mà không cần đối diện trực tiếp với người đàn ông", theo Japansubculture, trang web chính thức của Trung tâm trên.

Một quán cà phê với mô hình deai kissa tại Nhật. Ảnh: deai-cafe.

Đơn vị này đặt ra nghi vấn điều gì thực sự diễn ra ở đây? Một cuộc thỏa thuận mờ ám chệch hướng hay chỉ đơn thuần là một cuộc gặp gỡ vô hại? Liệu những cơ sở kinh doanh này có đang cố tình hoạt động như điểm nóng mại dâm?

Cách thức hoạt động của một quán cà phê deai kissa khá đơn giản. Theo Japansubculture, để được vào nhìn ngắm các cô gái, bạn nam sẽ mua một tấm phiếu gọi là "hộ chiếu tình dục". Một số quán cà phê còn chia khu vực chờ thành dưới 18 tuổi và trên 18 tuổi.

Quán cung cấp một không gian gồm truyện tranh và đồ ăn nhẹ miễn phí cho thiếu niên dưới 18 tuổi. Trong khi nữ giới sinh hoạt, nam giới có thể nhìn từ phía dưới lên váy từ phía bên kia chiếc gương.

Nhà phân tích giáo dục Naoki Ogi nói với Japansubculture rằng một quán cà phê tại quận Ueno (Tokyo) thậm chí còn đưa tới một nữ sinh trung học quảng cáo nhằm thu hút khách hàng.

Một khách hàng nữ có thể nhận 20.000-50.000 yen/ngày, tương đương khoảng 3,2-8 triệu đồng/ngày.

Một nam Youtuber người Nhật trải nghiệm mô hình cà phê gặp gỡ vào năm ngoái tại Nhật. từ clip たかやんとボス TAKAYAN and BOSS.

Mô hình này tại Nhật Bản đã có mặt từ lâu, song, deai kissa vừa mới du nhập về Việt Nam và lập tức vấp phải làn sóng phẫn nộ từ người dân.

Quán đề cập trên đây có tên là M.D Cafe, tọa lạc tại lầu 7 một tòa nhà nằm trên đường Nguyễn Trãi, quận 1, TP.HCM.

Chỉ vừa ra mắt khoảng giữa tháng 5, M.D Cafe quảng cáo rằng cơ sở là mô hình kinh doanh cà phê kết hợp hẹn hò giấu mặt (blind date).

Thông tin từ fanpage chính thức, khuôn viên quán được chia thành 2 khu vực chính dựa theo giới tính nam (phòng đen) và nữ (phòng trắng). Khu vực nữ giới lọt thỏm chính giữa phòng hệt như một ốc đảo thu nhỏ, bao bọc căn phòng là khu vực giành cho nam giới.

Cụ thể, phòng dành cho phái nữ được trang trí theo phong cách tối giản, tông màu trắng chủ đạo. M.D Cafe trang bị các tấm kính một chiều hình chữ nhật, khổ gương tương tự phòng tập gym, nhảy, múa.

Theo một nữ du khách từng ghé quán, phái yếu khi vào khu vực này chỉ thấy bản thân đang soi gương. Ngoài ra, người này không biết đây là loại kính chỉ có thể nhìn từ phía nam.

Phòng đen dành cho nam và phòng trắng dành cho nữ. Ảnh: M.D Cafe.

Ngược lại, phòng cho nam giới có màu đen. Đáng lưu ý, ghế khu vực dành cho nữ là ghế quầy bar, cao, nệm xoay và chân cố định. Còn phía nam chỉ là tấm đệm lót được đặt trên bục, thấp hơn ghế phía nữ.

Hiện, quán có 4 "gói hẹn hò" chia theo thời gian như 1 tiếng, 3 tiếng, 1 ngày và 3 ngày. Tuy nhiên, thực khách là nữ giới đến quán không phải thanh toán khi chọn gói, thậm chí còn được miễn phí vé vào cổng và một ly nước detox.

Bên cạnh đó, quán còn có dịch vụ cho mượn miễn phí phòng trắng để tổ chức các hoạt động cho nữ giới.

Thời điểm chưa được nhiều người biết đến, M.D Cafe đăng tải bài viết trên nền tảng Threads (thuộc sở hữu của Meta Platforms) nhằm thuê người đóng giả là khách hàng đến ngồi và check-in với giá 30.000-50.000 đồng/giờ.

Với cách thức hoạt động như trên, M.D Cafe khiến cộng đồng mạng bức xúc, đặc biệt là nhóm khách hàng nữ. Một số người nghi vấn lo ngại liệu khách hàng nữ ghé quán có bị xâm phạm quyền riêng tư cá nhân hay không?

Đáng chú ý, hôm 1/6, sự việc đẩy lên cao trào khi quán mở rộng quảng bá lên nền tảng Tiktok. Sức ép từ dư luận buộc chủ quán khóa fanpage và Instagram.

Phản hồi về cáo buộc từ khách hàng, đại diện M.D Cafe cho rằng quán không hoạt động phạm pháp và sẽ tiếp tục hoạt động bình thường.