BVĐK Tâm Anh hợp tác chuyển giao công nghệ điều trị ung thư từ Nga

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký kết thỏa thuận hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu Y học Quốc gia Liên bang Nga về công nghệ tiên tiến trong chẩn đoán, điều trị ung thư.

Lễ ký kết diễn ra chiều 12/9 tại Hà Nội, dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga Mikhail Albertovich Murashko, ông Bezdetko Gennady Stepanovich - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Sự kiện đánh dấu bước hiện thực hóa thỏa thuận hợp tác được ký hồi tháng 5 tại Liên bang Nga giữa hệ sinh thái y tế hàng đầu VNVC - BVĐK Tâm Anh và Quỹ Đầu tư Trực tiếp của Nga (RDIF) trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư Tô Lâm theo lời mời của Tổng thống Nga V.Putin.

Ông Kaprin Andrey Dmitrievich - Tổng giám đốc Trung tâm Y học Quốc gia về Xạ trị - Viện Hertsen Liên bang Nga trao đổi văn kiện hợp tác với ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT Hệ thống BVĐK Tâm Anh và Viện Nghiên cứu Tâm Anh (TAMRI) tại lễ ký kết chiều 12/9, với sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga Mikhail Albertovich Murashko và Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Ảnh: BVĐK Tâm Anh.

Theo đó, hai bên sẽ tiến hành các hoạt động hợp tác chuyên sâu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine và thuốc sinh học tiên tiến. Ngay sau sự kiện, hai bên sẽ chính thức triển khai các hoạt động trao đổi các thông tin khoa học, thực hành và huấn luyện đào tạo các phương pháp chẩn đoán và điều trị ung thư hiện đại hàng đầu với hiệu quả cao.

PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hiền, Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp BVĐK Tâm Anh Hà Nội, giới thiệu về siêu máy CT Somatom Force VB30 hỗ trợ đắc lực trong tầm soát ung thư với Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga Mikhail Albertovich Murashko và đoàn đại biểu. Ảnh: BVĐK Tâm Anh.

Trung tâm Nghiên cứu Y học Quốc gia về Xạ trị Liên bang Nga là viện nghiên cứu về ung thư đầu tiên ở Nga và châu Âu với lịch sử hơn 100 năm. Đây là một trong những trung tâm nghiên cứu y khoa về ung thư uy tín hàng đầu thế giới, đi đầu trong nghiên cứu, phát minh, ứng dụng các công nghệ mới nhất trong lĩnh vực điều trị ung thư như phẫu thuật, can thiệp ít xâm lấn, xạ trị proton, phóng xạ tắc mạch điều trị khối u, xạ - hóa trị kết hợp, vaccine… trong đó nhiều công nghệ thuộc sở hữu độc quyền. Đây chính là nơi công bố nhiều phát minh quan trọng của Nga đột phá về hiệu quả điều trị ung thư trong thời gian qua.

Hợp tác giữa Hệ thống BVĐK Tâm Anh và Trung tâm Nghiên cứu Y học Quốc gia về Xạ trị Liên bang Nga đánh dấu một bước tiến mới trong lĩnh vực chẩn đoán và điều trị ung thư của Việt Nam. Trong đó đặc biệt chú trọng việc chuyển giao toàn diện các công nghệ lõi, các phát minh quan trọng về vaccine, thuốc, kỹ thuật chẩn đoán và điều trị ung thư từ Liên bang Nga. Từ đó giúp Việt Nam không chỉ có cơ hội nhanh chóng tiếp cận với các thuốc, phương pháp điều trị mới mà còn tự chủ sản xuất thuốc và vaccine công nghệ mới, góp phần chủ động cung ứng, giảm chi phí điều trị, nâng cao chất lượng điều trị và chất lượng sống cho người bệnh.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định hoạt động thăm, làm việc và chứng kiến Lễ ký kết giữa Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và các đối tác y tế của Liên bang Nga là minh chứng cụ thể, thiết thực cho hợp tác ngày càng sâu rộng và hiệu quả giữa cơ sở y tế và doanh nghiệp của hai nước. Ảnh: BVĐK Tâm Anh.

“Các thỏa thuận được ký kết hôm nay sẽ mở ra nhiều chương trình hợp tác thiết thực, đặc biệt trong điều trị ung thư bằng công nghệ tiên tiến cũng như sản xuất vaccine và sinh phẩm y tế - là những nhu cầu cấp bách không chỉ của Việt Nam, của Liên bang Nga mà còn của toàn cầu. Với vai trò tiên phong và năng lực hội nhập quốc tế mạnh mẽ, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh sẽ là một trong những cầu nối quan trọng trong hợp tác y tế giữa hai nước, nơi những thành tựu y học hiện đại được ứng dụng, lan tỏa và phục vụ người dân. Sự kiện này cũng khẳng định tình hữu nghị bền chặt và hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Liên bang Nga”, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại buổi lễ.

Cũng trong sự kiện còn diễn ra Lễ ký kết giữa Nhà máy vaccine và sinh phẩm VNVC và Công ty dược phẩm Medsintez - Liên bang Nga về chuyển giao công nghệ, đào tạo và sản xuất vaccine và thuốc sinh học thế hệ mới nhằm giúp Việt Nam sớm làm chủ các công nghệ lõi trong sản xuất các dược phẩm tiên tiến. Qua đó, người dân Việt Nam sớm được tiếp cận với các vaccine mới và thuốc mới, đặc biệt là lĩnh vực phòng ngừa, điều trị các bệnh ung thư, bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái nổi. Hợp tác này được đánh giá là kịp thời và quan trọng trong bối cảnh bệnh ung thư ở nước ta vẫn đang gia tăng về số ca mắc và tử vong.