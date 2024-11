Bước ngoặt cho cuộc đua vô địch Premier League

Trên sân nhà, Liverpool chứng minh thất bại trước Nottingham hồi đầu mùa chỉ là tai nạn. "The Kop" dồn lên tấn công và sớm có bàn mở tỷ số, sau đó chủ động kiểm soát bóng rồi kết liễu đối thủ. Đoàn quân của HLV Arne Slot vượt trội ở hầu hết thống kê chính như tỷ lệ cầm bóng (63%), số lần dứt điểm (14 so với 12) và chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 2.04 so với 1.50.