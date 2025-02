Bước đi mới đáng chú ý của ông Biden

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký hợp đồng với một công ty quản lý tài năng Los Angeles, đánh dấu bước đi đáng chú ý trong việc định hình sự nghiệp hậu Nhà Trắng, BBC đưa tin.

Bước đi này đánh dấu sự tái hợp của cựu tổng thống Mỹ với công ty Creative Artists Agency (CAA) - công ty từng đại diện cho ông Biden từ năm 2017 đến năm 2020, sau nhiệm kỳ 8 năm của ông với tư cách là phó tổng thống.

"Tổng thống Biden là một trong những tiếng nói được kính trọng và có ảnh hưởng nhất của Mỹ trong các vấn đề quốc gia và toàn cầu", ông Richard Lovett, đồng chủ tịch của CAA chia sẻ trong một bài đăng trên Instagram ngày 3/2 khẳng định và đánh giá cao "cam kết phục vụ công chúng" của cựu tổng thống.

Ông Biden đã xuất bản hồi ký mang tên "Promise Me, Dad: A Year of Hope, Hardship, and Purpose" và khởi động chuyến đi quảng bá sách trong hợp đồng đầu tiên với CAA.

Tác phẩm là hồi ức về sự mất mát người con trai cả của ông, Beau, đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất theo bình chọn của New York Times và truyền cảm hứng cho chuyến đi quảng bá mang tên American Promise. Tổng cộng hơn 85.000 vé đã được bán ra trong chuyến quảng bá này, và nó được coi như bước đệm cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2020 của ông Biden.

Công ty quản lý tài năng này cũng có mối liên hệ với cựu Tổng thống Barack Obama và cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama.

Ông Biden, 82 tuổi, vẫn giữ im lặng về các kế hoạch của mình sau sự nghiệp kéo dài 5 thập kỷ trong cơ quan công quyền, nhưng khi rời Nhà Trắng vào tháng 1, ông đã trấn an những người ủng hộ rằng "Chúng tôi sẽ rời nhiệm sở nhưng chúng tôi sẽ không rời khỏi cuộc đấu tranh".

Chỉ mới hai tuần trôi qua kể từ khi ông rời Nhà Trắng, chưa có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy cựu tổng thống đang thực hiện một cuốn sách hoặc dự án mới.