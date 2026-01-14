Bước đi chiến lược của The Customization Group khi vào Việt Nam

The Customization Group (TCG), tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực in ấn và sản xuất sản phẩm cá nhân hóa quy mô lớn, vừa khai trương văn phòng tại Việt Nam.

Sự kiện đánh dấu mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng tại châu Á, đồng thời khẳng định cam kết dài hạn của TCG trong việc đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, nhà bán hàng lĩnh vực in ấn theo nhu cầu (Print on Demand - POD) Việt Nam trên hành trình chinh phục thị trường toàn cầu.

Buổi lễ khai trương văn phòng của The Customization Group (TCG) có sự tham dự của ông Philipp Mühlbauer - Đồng sáng lập và CEO thương hiệu, cùng đội ngũ lãnh đạo quốc tế và nhân sự Việt Nam. Việc lựa chọn Việt Nam là điểm đến tiếp theo sau hơn 20 năm phát triển tại châu Âu và Mỹ phản ánh tầm nhìn chiến lược của TCG trước tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ của ngành POD tại khu vực Đông Nam Á.

Việt Nam - mắt xích trong chuỗi giá trị POD toàn cầu

In ấn theo nhu cầu là mô hình thương mại điện tử, trong đó người bán cung cấp các sản phẩm được cá nhân hóa theo thiết kế riêng cho từng khách hàng. Điểm đặc biệt của POD là sản phẩm chỉ được in khi phát sinh đơn hàng, người bán tập trung vào thiết kế, marketing và xây dựng thương hiệu, không cần lưu kho, không nhập hàng trước, còn đơn vị POD chịu trách nhiệm in ấn, đóng gói và giao hàng trực tiếp đến khách.

Ngành POD đang phát triển với tốc độ vượt bậc trên thế giới. Theo Grandviewresearch, quy mô toàn cầu của ngành này ước tính khoảng 10,78 tỷ USD vào năm 2025, dự kiến đạt hơn 57,49 tỷ USD vào năm 2033. Sản phẩm POD phổ biến tại thị trường Mỹ và châu Âu trải dài từ thời trang, phụ kiện, quà tặng đến trang trí nội thất, mang hình ảnh hoặc câu chuyện riêng của người tiêu dùng.

Các sản phẩm POD đã phổ biến tại thị trường Mỹ và châu Âu với sự đa dạng, trải dài đáp ứng hầu hết nhu cầu cá nhân hóa cho người tiêu dùng.

Trong khi đó, quy mô POD tại Việt Nam dự đoán tăng từ 6,1 tỷ USD vào năm 2025 đến 15,4 tỷ USD vào năm 2031, cho thấy mức độ sôi động và tiềm năng tăng trưởng theo đà thương mại điện tử tại thị trường nội địa.

Nền tảng cho tăng trưởng bền vững

Được thành lập từ năm 2006 tại Đức, với gần 20 năm kinh nghiệm trong ngành POD, The Customization Group hiện vận hành 5 cơ sở sản xuất tại Ba Lan, Latvia, Đức và Mỹ, với năng lực cung ứng hơn 2,5 triệu sản phẩm cá nhân hóa mỗi ngày cho hơn 170 quốc gia.

Nhờ quy trình kiểm định nghiêm ngặt từ nguyên vật liệu đạt chuẩn quốc tế (FSC, OEKO-TEX, GOTS), đến công nghệ in hiện đại và đội ngũ chuyên môn cao, TCG mang tới sản phẩm POD chất lượng vượt trội, thời gian giao hàng tối ưu và trải nghiệm thương hiệu tin cậy. Công nghệ in hiện đại kết hợp cùng đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm cho phép TCG đảm bảo tính đồng nhất, độ bền màu và trải nghiệm cao cấp - yếu tố then chốt để xây dựng thương hiệu POD lâu dài.

Quy mô rộng lớn của xưởng in tại Ba Lan ứng dụng các công nghệ sản xuất hiện đại.

Sự tham gia của TCG tại Việt Nam giúp seller địa phương tiếp cận quy trình sản xuất chuẩn quốc tế, tuân thủ yêu cầu khắt khe của thị trường Mỹ và châu Âu, nơi chất lượng, tốc độ giao hàng, tuân thủ tiêu chuẩn sản phẩm là thước đo thành công. Trong bối cảnh thị trường chủ lực như Mỹ, châu Âu thắt chặt chính sách nhập khẩu, việc sản xuất ngay tại khu vực gần điểm tiêu thụ giúp giảm chi phí logistics và nâng cao trải nghiệm khách hàng cuối.

Trong hệ sinh thái này, TCG đóng vai trò là đơn vị sản xuất và hoàn thiện đơn hàng với lợi thế sở hữu nhà in nội địa tại các thị trường tiêu thụ chính. Điều này giúp seller Việt Nam tối ưu tốc độ giao hàng, chi phí logistics và tuân thủ các quy định ngày càng khắt khe.

Song song đó, việc hoàn tất mua lại ORWO và Sendsmoment trong năm 2025 đã giúp TCG mở rộng năng lực công nghệ, danh mục sản phẩm và hiểu biết sâu hơn về hành vi người tiêu dùng châu Âu, những giá trị được chuyển hóa trực tiếp vào hệ sinh thái phục vụ khách hàng B2B.

MerchOne - cánh tay nối dài cho seller Việt Nam

Trong chiến lược tiếp cận thị trường Việt Nam, MerchOne giữ vai trò là nền tảng B2B giúp seller tiếp cận trọn vẹn năng lực vận hành của TCG. Từ tích hợp sản xuất, quản lý đơn hàng đến phân phối toàn cầu, MerchOne cho phép người bán tập trung vào phát triển thương hiệu và mở rộng quy mô, thay vì bị phân tán bởi các rào cản vận hành.

MerchOne - cầu nối cho sự bứt tốc cho các doanh nghiệp B2B trên đường đua bán POD tại thị trường Việt Nam đầy tiềm năng.

Việc khai trương văn phòng tại TP.HCM không chỉ nhằm rút ngắn khoảng cách địa lý, mà còn thể hiện cam kết đầu tư lâu dài của TCG vào nguồn nhân lực, công nghệ và quan hệ đối tác tại Việt Nam. Trong năm 2026, TCG đặt mục tiêu mở rộng đội ngũ hỗ trợ, tăng cường chia sẻ kiến thức thị trường, ứng dụng AI và dữ liệu vào tối ưu sản xuất, từ đó góp phần nâng cao chuẩn mực chung của ngành POD.