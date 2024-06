Bùng nổ tiệc vui cùng khách hàng may mắn săn được BMW đầu tiên

Vừa qua, khách hàng săn BMW thành công trong thời gian ngắn nhất đã lộ diện tại lễ trao giải ở Bình Định.

Sự kiện thu hút đông đảo người dân địa phương đến tham gia, đồng thời chương trình cũng mang đến nhiều tiết mục âm nhạc sôi động cùng các hoạt động giải trí bên lề, mang đến những giây phút sảng khoái, bùng nổ cảm xúc cho người có mặt.

Theo đó, chiếc BMW và nhiều điện thoại iPhone 15 Promax đã được trao tận tay những khách hàng may mắn tại buổi lễ trao giải “Bật sảng khoái, săn BMW” vừa diễn ra tại Bình Định. Không chỉ người trúng giải, hàng trăm người dân cũng đã có mặt tại sự kiện, cùng chứng kiến thời khắc vỡ òa cảm xúc khi những giải thưởng lớn chính thức về tay chủ nhân.

Chiếc xe BMW đầu tiên của chương trình “Bật sảng khoái, săn BMW” đã tìm được chủ nhân may mắn.

Khách hàng may mắn nhất là anh Nguyễn Chí Hiếu (45 tuổi, Bình Định) khi anh quét mã ra chiếc BMW đầu tiên của Tiger Crystal. “Tôi vui quá, cảm xúc lúc này thật sự rất khó tả. Ban đầu tôi không tin, nên không nghe điện thoại tổng đài. Mãi 4-5 lần gọi sau tôi mới nhấc máy. Tôi đã uống Tiger Crystal nhiều năm qua, không ngờ nay lại may mắn đến vậy. Chương trình vẫn còn đang diễn ra, tôi mong mọi người cũng sẽ được may mắn, có cơ hội nhận những món quà giá trị từ Tiger Crystal”, anh Hiếu chia sẻ.

Anh Nguyễn Chí Hiếu rạng rỡ bên phần thưởng của mình.

Tại sự kiện, anh Chí Hiếu rạng rỡ bên chiếc BMW mang tên mình được trao bởi Tiger Crystal. Không giấu nổi sự phấn khích, anh hào hứng thử xe ngay khi nhận được chìa khóa từ ban tổ chức.

BTC trao nhiều iPhone 15 Promax cho những khách hàng may mắn trúng giải nhì.

Không chỉ anh Chí Hiếu, nhiều khách hàng may mắn khác cũng được Tiger Crystal trao những chiếc iPhone 15 Promax - giải nhì của chương trình. Bên cạnh những màn trao giải đầy sôi động, Tiger Crystal cũng “chiêu đãi” người tham gia bữa tiệc vui sảng khoái khiến không gian đêm hè miền Trung trở nên sôi động hơn.

Nhiều khách hàng đã nhận được những thùng bia Tiger Crystal thông qua các hoạt động trải nghiệm.

Trong không khí náo nhiệt và sôi động, nhiều thùng bia Tiger Crystal cũng đã được trao tặng đến người tham gia thông qua những trải nghiệm “giải nhiệt” thú vị. Vị bia Tiger Crystal mát lạnh như xua tan cái nóng mùa hè, mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ cho người tham gia.

Đến nay, chương trình “Bật sảng khoái, săn BMW” đã tìm thấy chủ nhân của 2 chiếc xe BMW đầu tiên, hàng chục giải nhì là những chiếc iPhone 15Pro Max và nhiều giải ba cho các khách hàng may mắn trên khắp tỉnh thành triển khai chương trình. Hiện vẫn còn 1 chiếc BMW cuối cùng, hàng trăm iPhone và hàng triệu giải ba đang chờ đợi những chủ nhân may mắn tiếp theo.

Chương trình diễn ra tại 15 tỉnh thành, bao gồm Bình Định, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa, Phú Yên, Gia Lai, Ninh Thuận, Đắk Nông, Kon Tum, An Giang, Đồng Tháp, từ ngày 20/5 đến 16/6. Hạn chót đổi giải là ngày 31/7.