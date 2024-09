Bùng nổ giải Billiards pool 9 bi TP.HCM mở rộng 2024

Với sự tham gia của hơn 128 vận động viên đến từ nhiều quốc gia, trong đó có những cái tên đình đám hàng đầu thế giới, giải đấu hứa hẹn mang đến những trận cầu đỉnh cao và kịch tính.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của giải đấu chính là sự xuất hiện của tay cơ số 2 thế giới Alexander Kazakis (Hy Lạp). Tuy nhiên, Kazakis phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt đến từ các đối thủ sừng sỏ như Denis Grabe (Estonia), Carlo Biado (Philippines), Wu Kun Lin (Đài Loan), Bader Alawadhi (Kuwait)...

Không chỉ có các tay cơ nước ngoài, dàn cơ thủ Việt Nam cũng rất được kỳ vọng. Những cái tên như Phạm Phương Nam, Nguyễn Phúc Long, Vũ Quang Huy, Nguyễn Khánh Hoàng... hứa hẹn sẽ mang đến những bất ngờ thú vị và khẳng định vị thế của Billiards Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Với tổng giá trị giải thưởng lên đến 110.000 USD , nhà vô địch sẽ nhận được số tiền thưởng hấp dẫn lên đến 35.000 USD . Bên cạnh đó, các giải thưởng cho các vị trí tiếp theo cũng rất đáng chú ý.

Giải đấu không chỉ là sân chơi cho các cơ thủ chuyên nghiệp, mà còn là cơ hội để Billiards Việt Nam quảng bá hình ảnh và nâng cao vị thế của mình trên bản đồ Billiards thế giới.

