Bức ảnh selfie của ông Biden trước giờ G gây sốt

Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Joe Biden đã chia sẻ một thông điệp chân thành trên mạng xã hội X cùng bức ảnh selfie của ông và Đệ nhất phu nhân Jill Biden, chỉ vài giờ trước khi ông Donald Trump nhậm chức. "Một bức selfie nữa trước khi lên đường. Nước Mỹ, chúng tôi yêu các bạn", ông Biden viết. Chỉ trong vòng hơn 20 phút, bức ảnh đạt hơn 500.000 lượt xem, hơn 4.500 bình luận, 45.000 lượt thả tim. Theo kế hoạch, Tổng thống Joe Biden và phu nhân Jill Biden sẽ chào đón ông bà Donald và Melania Trump đến Nhà Trắng để uống trà trước khi tổng thống đắc cử tuyên thệ nhậm chức ngay trước buổi trưa, theo giờ địa phương. Theo truyền thông Mỹ, khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức ở Đồi Capitol, Nhà Trắng sẽ chứng kiến quá trình đổi chủ diễn ra vô cùng gấp gáp, chỉ trong vài giờ, để kịp với lịch trình chuyển đi của gia đình Joe Biden và kế hoạch chuyển tới của nhà Trump. Việc một tổng thống mới dọn đến và một tổng thống cũ chuyển ra khỏi Nhà Trắng, ngôi nhà đặc biệt với 132 phòng được đảm bảo an ninh ở mức cao nhất, đòi hỏi nỗ lực rất lớn. Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Lẽ thường" - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.