Bức ảnh hơn nghìn lời nói tại Phòng Bầu dục

Tổng thống Mỹ Donald Trump và tỷ phú Elon Musk đã cùng xuất hiện tại Phòng Bầu dục hôm 11/2 trong một sự kiện ký sắc lệnh nhằm hạn chế chi tiêu chính phủ.

Cả hai xuất hiện chung khi ông Trump ký một sắc lệnh hành pháp cung cấp hướng dẫn mới cho các cơ quan liên bang về việc thực hiện sáng kiến ​​Ban Hiệu quả Chính phủ (DOGE) của ông Musk. Đây một động thái nhằm cắt giảm những gì ông Musk và ông Trump mô tả là chi tiêu quá mức của chính phủ.

Đây là lần đầu tiên ông Musk xuất hiện trước công chúng kể từ khi nắm quyền kiểm soát DOGE, AP đưa tin. X, cậu con trai 4 tuổi của ông Musk, cũng có mặt.

Cậu con trai 4 tuổi của ông đã thu hút nhiều chú ý tại sự kiện này, với hình ảnh bắt chước người cha tỷ phú của mình hay ngoáy mũi tại Phòng Bầu dục.

Phát biểu trước báo giới bên cạnh ông Musk, Tổng thống Trump cho biết DOGE đã giúp phát hiện ra "hàng tỷ USD lãng phí, gian lận và lạm dụng", đồng thời nói thêm rằng con số cuối cùng cuối cùng có thể lên tới "gần 1.000 tỷ USD ". Tuy nhiên, cả tổng tống Mỹ và ông Musk cung cấp rất ít thông tin cụ thể về cách họ đưa ra những ước tính đó.

Các hình ảnh trong sự kiện tại Phòng Bầu dục hôm 11/2. Ảnh: Reuters/New York Times.

Sắc lệnh hôm 11/2 cung cấp thông tin mới về cách các cơ quan chính phủ sẽ làm việc với DOGE để giảm quy mô lực lượng lao động liên bang và kêu gọi người đứng đầu các cơ quan liên bang "nhanh chóng thực hiện các biện pháp chuẩn bị để bắt đầu cắt giảm lực lượng lao động trên diện rộng". Lệnh không nêu rõ phạm vi số lượng người lao động có thể bị ảnh hưởng và mất việc.

Lệnh cũng đưa ra các hướng dẫn mới về việc tuyển dụng. Theo đó, mỗi cơ quan không được tuyển dụng mới quá một nhân viên trên mỗi 4 nhân viên nghỉ việc. Ngoài ra, lệnh yêu cầu người đứng đầu cơ quan tham khảo ý kiến ​​của "trưởng nhóm DOGE" về việc phê duyệt tuyển dụng.

Theo sắc lệnh này, những thay đổi không áp dụng cho quân nhân và cho phép miễn trừ đối với các vị trí liên quan đến "trách nhiệm an ninh quốc gia, an ninh nội địa hoặc an toàn công cộng".

Trong ba tuần kể từ khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức, tỷ phú Musk đã có động thái cắt giảm hàng tỷ USD chi tiêu liên bang và đóng cửa hoạt động của các tổ chức chính phủ như Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID). Các động thái này đã thúc đẩy một loạt thách thức pháp lý và khiến nhiều viên chức cảm thấy không chắc chắn khi họ chờ đợi các động thái mới từ DOGE.

Ông Trump và ông Musk đã phát biểu về một loạt chỉ trích về DOGE, từ việc liệu công việc của DOGE có cần được Quốc hội cho phép hay không, cho đến việc liệu chính quyền có tuân thủ các lệnh của tòa án chống lại sáng kiến ​​này hay không.

Các tòa án liên bang đã chặn nhân viên DOGE truy cập vào các tài liệu nhạy cảm của Bộ Tài chính. Và trong một phán quyết khác hôm 10/2, một thẩm phán liên bang tại Rhode Island cho biết chính quyền không tuân thủ hoàn toàn lệnh chặn nỗ lực đình chỉ thanh toán cho các khoản trợ cấp và các chương trình liên bang khác.

Khi được hỏi về các thách thức của tòa án đối với các hành động của DOGE, ông Trump khẳng định ông sẽ tuân thủ các phán quyết của các thẩm phán liên bang.

"Tôi luôn tuân thủ tòa án. Luôn tuân thủ tòa án và chúng tôi sẽ kháng cáo", ông nói.

Ông Musk đã phát biểu trong phần lớn thời gian xuất hiện kéo dài khoảng 30 phút, mặc một chiếc áo khoác dài và đội chiếc mũ đen "Make America Great Again" (Tạm dịch: Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại).

Bên cạnh đó, vị tỷ phú cũng cho biết DOGE đang "cố gắng minh bạch nhất có thể" và tuyên bố rằng tất cả việc làm của cơ quan này đều được đăng tải trực tuyến. "Vì vậy, tất cả hành động của chúng tôi đều minh bạch tối đa", ông Musk nói.

Trong khi Musk trả lời các câu hỏi của báo chí, cậu con trai X thường tỏ ra mất tập trung khi nhăn mặt, bám vào vai bố và ngắt lời ông. Một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy X ngoáy mũi và lau mũi trên Bàn Kiên quyết - được Nữ hoàng Victoria tặng cho Tổng thống khi đó là Rutherford Hayes vào năm 1880 và được hầu hết tổng thống Mỹ sử dụng kể từ đó.

Vào một khoảnh khắc khác, X bắt chước cha mình khi ông Musk đang nói về nền dân chủ, khiến vị tỷ phú phải dừng lại.

Hình ảnh này khiến nhiều người thích thú, song không phải ai cũng vậy.

"Không đời nào đứa trẻ này không làm ông Trump thấy phiền”, một người chia sẻ.