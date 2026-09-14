Bữa sáng bận rộn, thử đổi vị với Gyoza theo 3 cách đơn giản

Không cần chuẩn bị cầu kỳ, Gyoza có thể biến tấu thành nhiều món cho bữa sáng từ salad thanh nhẹ, súp nóng hổi đến bánh áp chảo giòn thơm.

Để bắt đầu ngày mới thong dong hơn, thay vì phải nấu bữa sáng từ khâu sơ chế nguyên liệu đến chế biến, bạn có thể lựa chọn bánh xếp kiểu Nhật Gyoza và biến tấu theo nhiều cách cho bữa sáng nhanh, tiện và dinh dưỡng. Chỉ với vài phút chế biến, Gyoza có thể trở thành món áp chảo ăn cùng rau củ, kết hợp trong một đĩa salad hoặc nấu thành súp.

3 lựa chọn bữa sáng trong vài phút

Salad Gyoza là sự kết hợp giữa bánh xếp kiểu Nhật Gyoza với xà lách Mỹ, bắp cải tím, bắp hạt, dưa leo baby, cà chua bi, rau mầm và hành tây. Gyoza được chiên trong nồi chiên không dầu, sau đó xếp ra đĩa cùng salad, thêm xốt vào trộn đều là có ngay bữa sáng ngon lành với bánh xếp giòn thơm và vị tươi mát của rau củ.

Salad Gyoza - bữa sáng ngon lành với bánh xếp giòn thơm và rau củ tươi mát.

Điểm nhấn của món ăn nằm ở cách chế biến nhanh gọn. Bánh xếp kiểu Nhật Gyoza nhân thịt gà và rau không cần rã đông trước, có thể cho trực tiếp vào nồi chiên không dầu và chế biến ở 200 độ C trong khoảng 5 phút. Trong thời gian chờ bánh chín, bạn có thể sơ chế rau và pha nước xốt từ nước tương, giấm, tỏi để tăng thêm vị đậm đà cho món ăn.

Vào những ngày trời mát lạnh hoặc đơn giản là muốn một món ăn nóng sốt vào đầu ngày, súp tôm Gyoza là lựa chọn đáng thử. Món súp kết hợp Gyoza với tôm bóc vỏ, cải thìa và bắp hạt. Các nguyên liệu được nấu cùng nước dùng, sau đó thêm hành ngò và dầu mè để tăng hương thơm. Sự kết hợp giữa bánh xếp, tôm và rau củ mang đến bữa sáng nhanh gọn và bổ dưỡng cho cả nhà.

Súp tôm Gyoza thích hợp cho buổi sáng mát lạnh.

Với những buổi sáng cần món ăn hoàn thành nhanh nhất có thể mà vẫn đáp ứng yêu cầu về dinh dưỡng, Gyoza áp chảo có thể là “chân ái”. Chỉ cần đun nóng dầu ăn, cho Bánh xếp kiểu Nhật Gyoza nhân thịt heo và gà không cần rã đông vào áp chảo lửa lớn khoảng một phút, sau đó thêm nước, đậy nắp và nấu nhỏ lửa khoảng 4 phút. Khi nước cạn, tiếp tục áp chảo thêm khoảng một phút để phần đáy bánh vàng và giòn nhẹ. Món ăn sẽ bắt vị hơn khi kết hợp bắp cải thái sợi phủ xốt mè rang và nước chấm kiểu Nhật pha từ nước tương, giấm và dầu ớt.

Gyoza áp chảo chỉ cần 6 phút là có ngay thành phẩm.

Gyoza - món bánh xếp có thể biến tấu linh hoạt

Gyoza là bánh xếp kiểu Nhật với lớp vỏ mỏng ôm trọn phần nhân mọng nước bên trong. Nhờ có thể áp chảo, luộc hoặc chế biến bằng nồi chiên không dầu, món bánh này dễ dàng kết hợp nhiều nguyên liệu và thưởng thức bằng nhiều cách.

Để người tiêu dùng thuận tiện thưởng thức Gyoza chuẩn phong cách ẩm thực Nhật Bản tại nhà, Ajinomoto Việt Nam hiện cung cấp hai lựa chọn là Bánh xếp kiểu Nhật Gyoza nhân thịt heo và gà và Bánh xếp kiểu Nhật Gyoza nhân thịt gà và rau dùng cho nồi chiên không dầu.

Bánh xếp kiểu Nhật Gyoza nhân thịt heo và gà có thể áp chảo, nấu súp…

Bánh xếp kiểu Nhật Gyoza nhân thịt heo và gà có lớp vỏ mỏng bao bọc phần nhân mềm mọng gồm thịt và rau củ, với tỷ lệ thịt cân đối giữa nạc và mỡ. Nhân thịt được chế biến bằng phương pháp xay chuyên biệt, giúp giữ nguyên cấu trúc thịt và tạo cảm giác mềm, mọng nước khi thưởng thức. Sản phẩm có thể chế biến trực tiếp từ trạng thái đông lạnh chỉ trong 6 phút, phù hợp những món như Gyoza áp chảo, súp hoặc dùng kết hợp món ăn khác.

Trong khi đó, Bánh xếp kiểu Nhật Gyoza nhân thịt gà và rau có thể chế biến bằng nồi chiên không dầu mà không cần rã đông. Ở nhiệt độ 200 độ C trong khoảng 5 phút, bánh đạt độ vàng giòn bên ngoài nhưng vẫn giữ được phần nhân mềm ẩm, thích hợp để ăn cùng rau củ.

Bánh xếp kiểu Nhật Gyoza nhân thịt gà và rau dùng cho nồi chiên không dầu.

Với Bánh xếp kiểu Nhật Gyoza của Ajinomoto Việt Nam, bữa sáng không cần nhiều thời gian chuẩn bị mà vẫn đảm bảo tính dinh dưỡng. Điều quan trọng là người nội trợ không nhất thiết tuân theo công thức cố định. Gyoza có thể kết hợp nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh như rau xanh, bắp, tôm, sườn hoặc các loại rau củ khác để tạo nên bữa sáng nhanh gọn, phù hợp khẩu vị gia đình. Hiện các sản phẩm được bán tại AEON Mall, Go!, MM Mega… và kênh trực tuyến tại Ajinomoto Zalo Shop.

Dòng sản phẩm đông lạnh là một trong những minh chứng cho nỗ lực không ngừng của Ajinomoto Việt Nam trong việc mở rộng đóng góp cho dinh dưỡng và sức khỏe cộng đồng, bên cạnh lĩnh vực gia vị truyền thống. Nhờ đó, Ajinomoto Việt Nam từng bước hiện thực hóa mục đích tồn tại của doanh nghiệp: Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam, thông qua việc cung cấp sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng “Khoa học về axit amin” (“AminoScience”).