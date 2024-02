BTS bất chấp khủng hoảng

Hiện tại, tất cả thành viên của BTS phục vụ trong quân ngũ. Phải đến tháng 6/2025, họ mới có thể trở lại hoạt động cùng nhau. Tuy nhiên, Korea JoongAng Daily nhận định, nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, BTS vẫn giữ được sức nóng trong giai đoạn tạm dừng hoạt động.

Lâu nay, người hâm mộ của các nhóm nhạc nam Hàn Quốc phải chuẩn bị tinh thần với việc thần tượng của họ tạm dừng hoạt động trong ít nhất 2 năm để hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Gunbaekgi là một thuật ngữ tiếng Hàn đề cập đến sự gián đoạn của nhóm nhạc nam khi các thành viên thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Tại Hàn Quốc, tất cả nam thanh niên khỏe mạnh đều phải phục vụ trong quân đội từ 18 tháng trở lên. Cụm từ gunbaekgi đối với các thành viên nhóm nhạc nam Kpop từng tương đương “bản án tử” cho sự nghiệp của họ.

Korea JoongAng Daily cho biết việc 2 năm phục vụ trong quân ngũ thường khiến lượng fan của các nhóm nam giảm sút nghiêm trọng. Danh tiếng của họ cũng bị ảnh hưởng bởi thời gian đó, quá nhiều nhóm nhạc nam mới xuất hiện, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Nhưng giờ đây, trong thời gian ở quân ngũ, các ngôi sao có thể thường xuyên đăng nhập vào mạng xã hội hơn trước. Họ kết nối với người hâm mộ thông qua nội dung được tạo sẵn hoặc tin nhắn trực tuyến. Cộng thêm việc tung ra liên tục các bài hát được thu âm từ trước, nhóm nhạc nam Kpop vẫn có thể giữ liên lạc với fan.

Baek Hyun của EXO là ví dụ điển hình. Baek Hyun rời ngành giải trí để nhập ngũ vào 6/5/2021. Tuy nhiên, các vlog của nam ca sĩ vẫn được phát hành đều đặn hàng tháng.

Thành viên nhóm EXO đăng khoảng 20 bài viết từ thời điểm nhập ngũ tới khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào 5/2/2023. Toàn bộ nội dung của nam ca sĩ được thực hiện trước khi anh nhập ngũ. Inseong của SF9 hay Shownu của MonstaX cũng có cách làm tương tự để duy trì sức nóng trong giai đoạn tạm rời xa showbiz.

Các thành viên BTS cũng đang đi theo xu hướng này, trong đó Jin đăng video hàng tháng có tựa đề “Seokjin của n tháng” trên kênh chính thức của BTS. Ở đó, Jin có những lời nhắn nhủ, chia sẻ dành cho người hâm mộ. SUGA cũng đăng tải nội dung được quay sẵn “Time to Drink with SUGA” trên kênh này.

Ngoài ra, nhóm ra mắt loạt phim tài liệu mang tên BTS Monuments: Beyond the Star với tập cuối cùng được phát hành ngày 10/1.

Thành viên V gần đây xuất hiện trong video âm nhạc Love wins all của ca sĩ kiêm nhạc sĩ IU. Video vượt qua 35 triệu lượt xem trong vòng một tuần sau khi phát hành. Nam ca sĩ mới đây cũng xuất hiện trên bộ hình mới của tạp chí W Korea. Loạt ảnh mang bầu không khí mùa xuân trẻ trung, thể hiện sức hút nam tính, phóng khoáng của V được phát hành đúng dịp Valentine 14/2.

Thời gian qua, loạt hình tạp chí, quảng cáo của các thành viên khác như Jimin, Jungkook liên tục được tung ra. Nhờ đó, người hâm mộ không thấy thiếu vắng bóng dáng thần tượng.

Mạng xã hội đóng vai trò quan trọng để nghệ sĩ cập nhật thông tin cho người hâm mộ. Từ tháng 7/2020, quân đội Hàn Quốc thực hiện chính sách cho phép binh sĩ sử dụng điện thoại trong những giờ được chỉ định, tùy thuộc vào quân chủng của họ.

Jin của BTS thường đăng tin nhắn và hình ảnh của anh trên nền tảng Weverse. Trong tin nhắn mới đây, Jin cho biết anh được thăng cấp trung sĩ vào 4/12/2023. Thành viên Jimin tải lên một bức thư viết tay vào ngày anh kết thúc khóa huấn luyện quân sự cơ bản, ngày 17/1.

SHINee Key cũng đăng tải hơn 40 bài viết khác nhau lên Instagram khi anh nhập ngũ từ 3/2019 đến 10/2020.

Ngoài ra, quân đội có trang web và ứng dụng chính thức để tải lên hình ảnh, thông tin mới của các binh sĩ. Người hâm mộ thường xuyên truy cập trang này để đảm bảo họ không bỏ lỡ bất kỳ tin tức nào về các thần tượng. Hình ảnh của Jimin và Jungkook gần đây được đăng tải trên trang này. Những bức ảnh cho thấy họ hoàn thành khóa huấn luyện phòng thủ hóa học, sinh học và phóng xạ (CBR).

Điều khiến người hâm mộ giờ đây càng thích thú là được thấy thần tượng của họ tham gia các sự kiện giải trí trong quân ngũ. Những cơ hội này cũng có thể trở thành bàn đạp để nghệ sĩ “vươn lên và tỏa sáng” khi trở lại làng giải trí, Korea JoongAng Daily đánh giá.

Các thành viên của ban nhạc DAY6 đã tái hợp để biểu diễn trong chương trình âm nhạc Immortal Songs của đài KBS nhằm kỷ niệm ngày Lực lượng Vũ trang lần thứ 74, phát sóng vào 1/10/2023. Họ đã biểu diễn một số ca khúc nổi tiếng của ban nhạc, trong đó có Time of Our Life (phát hành từ năm 2019). Video biểu diễn trong sự kiện lan truyền trên mạng xã hội, đạt 2,9 triệu lượt xem và bài hát sau đó lọt vào bảng xếp hạng Top 100 của nền tảng âm nhạc lớn nhất Hàn Quốc Melon. Ca khúc hiện vẫn giữ thứ hạng cao, đứng ở vị trí thứ 43 tính đến 6/2.

Nhà phê bình nhạc pop Park Hee A nói với Korea JoongAng Daily: “Gunbaekgi bây giờ chắc chắn không còn đáng sợ như trước nữa và các ngôi sao đang bắt đầu đón nhận thời kỳ này theo nhiều cách khác nhau”.

Những cuốn sách ảnh hưởng tới âm nhạc của BTS

Demian, The Ones Who Walk Away from Omelas, Bản đồ tâm hồn con người của Jung là ba trong số những tác phẩm truyền cảm hứng tới ban nhạc BTS. Những cuốn sách mà nhóm nhạc lựa chọn giới thiệu tới các fans hâm mộ, thông qua những MV, album, bài hát... là các tác phẩm tập trung nói về quá trình trưởng thành, với những khó khăn, định kiến mà người trẻ gặp phải trên con đường tìm kiếm bản thân, phá vỡ chiếc kén an toàn để bước ra ngoài xã hội.