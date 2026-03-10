BST xuân - hè 2026 của Boss và thông điệp 'Be the next'

|
Chiến dịch xuân - hè 2026 của Boss quy tụ những gương mặt đang lên như Meghann Fahy, Corey Mylchreest, cùng sự trở lại của thủ lĩnh nhóm SEVENTEEN - S.COUPS và người mẫu Sacha Quenby. Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung vào sức hút của đại sứ, Boss khéo léo biến họ thành nhân tố truyền tải tinh thần "Be the next" - những người dám phá vỡ rào cản để dẫn dắt tương lai.Bộ sưu tập lần này tập trung khai thác chiều sâu của kỹ thuật may đo di sản, kết hợp cùng tư duy thẩm mỹ hiện đại, nơi mỗi thiết kế trở thành tuyên ngôn về cái tôi độc nhất của mỗi cá nhân.
Bộ sưu tập xuân - hè 2026 ghi điểm với loạt trang phục chú trọng cấu trúc và màu sắc, trong khi vẫn duy trì phong thái thanh lịch. Boss tiếp tục khẳng định vị thế bậc thầy trong lĩnh vực may đo, khi giới thiệu phom dáng suit sắc sảo, được tinh chỉnh để đạt đến độ nhẹ tối ưu cho mùa hè. Chất liệu len merino mềm nhẹ như tơ trở thành linh hồn của bộ sưu tập, dễ thích ứng linh hoạt với nhịp sống hiện đại mà vẫn duy trì vẻ ngoài sang trọng, chỉn chu. Bảng màu xuân - hè chứng kiến sự bứt phá khỏi quy chuẩn an toàn truyền thống khi được bổ sung sắc thái tươi mới như hoa cà, tím nhạt, kết hợp cùng tông màu trắng ấm, nâu đất và beige trung tính.
Kỹ thuật dựng phom trang phục được cải tiến để giảm thiểu áp lực lên vai người mặc, giúp trang phục trở nên linh hoạt hơn trong mọi cử động mà không làm mất đi phom dáng vốn có.
Đường cắt may tại eo và ống tay áo được tính toán tỉ mỉ theo tỷ lệ hình thể hiện đại, phản chiếu xu hướng thời trang vượt khỏi khuôn mẫu cứng nhắc. Trang phục may mặc sẵn nhờ đó vẫn mang đậm nét “bespoke” - vừa vặn như được đặt hàng riêng cho mỗi cá nhân.
Không gian sáng rỡ ngập trong ánh nắng gợi tưởng về bầu không khí tự do, rộng mở, khi bộ suit theo chân chủ nhân rời khỏi thành phố bụi bặm và vươn mình dưới ánh mặt trời. Các thiết kế dành cho nữ được tô điểm bởi đường nét tối giản, tôn vinh phom dáng tự nhiên của người mặc, bên cạnh loạt trang phục thể thao năng động.
Phụ kiện, đặc biệt là dòng túi Boss Revers, là điểm nhấn hoàn thiện cho bức tranh thời trang của Boss mùa này. Thiết kế túi mượn cảm hứng từ chính phần ve áo của bộ suit biểu tượng - tiểu tiết gắn liền nghệ thuật may đo thủ công.
Túi được chế tác từ các loại da mềm mịn cao cấp với hai kích cỡ khác nhau, khoác lên mình bảng màu phong phú từ tông màu lạc đà đậm, hay phối nâu và đen cổ điển. Bên cạnh chiếc túi đang manh nha trở thành “IT bag”, loạt phụ kiện khác như đồng hồ, trang sức và kính mắt cũng được Boss bổ sung, hoàn thiện cho tủ đồ xuân - hè 2026.
Tại Việt Nam, thương hiệu Boss được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.
