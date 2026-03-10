BST xuân - hè 2026 của Boss và thông điệp 'Be the next'

Chiến dịch xuân - hè 2026 của Boss quy tụ những gương mặt đang lên như Meghann Fahy, Corey Mylchreest, cùng sự trở lại của thủ lĩnh nhóm SEVENTEEN - S.COUPS và người mẫu Sacha Quenby. Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung vào sức hút của đại sứ, Boss khéo léo biến họ thành nhân tố truyền tải tinh thần "Be the next" - những người dám phá vỡ rào cản để dẫn dắt tương lai.Bộ sưu tập lần này tập trung khai thác chiều sâu của kỹ thuật may đo di sản, kết hợp cùng tư duy thẩm mỹ hiện đại, nơi mỗi thiết kế trở thành tuyên ngôn về cái tôi độc nhất của mỗi cá nhân.