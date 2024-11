Bruno Fernandes của Amorim không chỉ là 'số 10'

Trận hòa 1-1 trước Ipswich Town cuối tuần qua không phải khởi đầu hoàn hảo Ruben Amorim mong muốn trong lần đầu dẫn dắt Manchester United. Tuy nhiên, từ khó khăn đó lóe lên một tín hiệu tích cực: Bruno Fernandes, với vai trò mới, dần trở thành trung tâm chiến thuật trong tầm nhìn của vị HLV người Bồ Đào Nha.

Amorim, với chỉ hai buổi tập ngắn ngủi cùng đội hình đầy đủ, thực hiện một quyết định táo bạo. Ông kéo Fernandes từ vị trí số 10 sở trường xuống chơi lùi sâu hơn, sát cánh cùng Manuel Ugarte ở tuyến giữa khi thực hiện thay đổi nhân sự ở phút 68.

Sự điều chỉnh này nhanh chóng phát huy hiệu quả. Fernandes, từ vị trí mới, kiểm soát nhịp độ trận đấu và thực hiện những đường chuyền dài chính xác, mở ra cơ hội cho hàng công.

Theo thống kê, anh đạt tỷ lệ chuyền chính xác 92% - cao nhất mùa giải. Đây là minh chứng rõ ràng cho thấy Fernandes có thể đóng vai trò lớn hơn, không chỉ giới hạn trong việc tạo đột biến từ vị trí số 10.

Khả năng chuyền dài "chết chóc" của Fernandes là vũ khí lợi hại, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ. Amorim nhận thức rõ điều này: "Cậu ấy chơi tốt khi gần bóng và có thể tạo ra những đường chuyền dài tuyệt vời, nhưng không thể để cậu ấy ở đó mãi vì cậu ấy luôn tìm kiếm những đường chuyền dài".

Điều này đặt ra bài toán chiến thuật khó nhằn: làm sao để khai thác tối đa tài năng của Fernandes mà không ảnh hưởng đến sự cân bằng của hàng tiền vệ. Bởi lẽ, trong những tình huống rủi ro cao, Fernandes cũng dễ mất bóng - điều có thể gây tổn hại lớn ở khu vực nhạy cảm của sân.

Trận đấu trước Ipswich nhấn mạnh kỹ năng cá nhân của Fernandes, làm nổi bật sự linh hoạt trong vai trò của anh. Cựu ngôi sao Sporting CP từng chơi lùi sâu trong sơ đồ 4-2-3-1 dưới thời Ole Gunnar Solskjaer và hiện đảm nhận vai trò số 8 khi khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha.

Điều này chứng tỏ Fernandes có thể thích nghi với nhiều vai trò và mang lại giá trị chiến thuật to lớn nếu được sắp xếp hợp lý. Sự thay đổi vai trò này mang lại lợi ích ngắn hạn và mở ra những cơ hội dài hạn cho Manchester United.

Trong bối cảnh đội bóng đang tái thiết dưới thời Amorim, Fernandes có thể trở thành mảnh ghép trung tâm, giúp kết nối các tuyến và mang lại sự cân bằng trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Với Amorim, Fernandes nhiều khả năng có màn bứt phá vị trí trong sơ đồ chiến thuật.

Dù vậy, Amorim sẽ phải giải bài toán khó khi sắp xếp các nhân sự tài năng nơi tuyến giữa. Casemiro, Christian Eriksen, Manuel Ugarte, Kobbie Mainoo và cả Mason Mount đều là những lựa chọn chất lượng. Trong đó, vai trò của Fernandes không chỉ dừng lại ở việc sáng tạo trên hàng công mà còn có thể mở rộng ra thành một tiền vệ điều tiết lối chơi.

Nếu Amorim có thể tinh chỉnh để Fernandes giảm bớt xu hướng chuyền dài thiếu kiểm soát và cải thiện khả năng duy trì nhịp độ, cầu thủ này sẽ trở thành "bộ não" của Manchester United - một trạm trung chuyển lý tưởng, kết nối mọi đường tấn công.

Dưới bàn tay của Amorim, Fernandes có thể vượt hơn cả một cầu thủ sáng tạo. Anh từng bước chứng tỏ mình là linh hồn chiến thuật của đội bóng, người có thể xoay chuyển cục diện trận đấu từ bất kỳ vị trí nào.

Tinh thần chiến đấu, sự linh hoạt và khả năng tạo đột biến biến Fernandes trở thành trung tâm trong mọi kế hoạch dài hạn tại Old Trafford. Với sự dẫn dắt của Amorim, nếu khai thác đúng cách, Bruno Fernandes có tiềm năng trở thành người dẫn lối, đưa Manchester United trở lại với ánh hào quang xưa.

