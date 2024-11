Brazil bùng nổ tranh cãi Quả bóng vàng

Cuộc tranh luận về danh hiệu Quả bóng Vàng - giải thưởng mà tiền vệ Rodrigo Hernandez của Manchester City vừa đoạt được - đang sôi nổi tại Brazil, nơi nhiều người tin rằng Vinicius của Real Madrid mới xứng đáng hơn.

Trong buổi họp báo trước trận đấu vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ gặp Venezuela hôm 13/11, HLV Dorival Júnior thẳng thắn nêu quan điểm rằng “các giám khảo đã có sự nhầm lẫn”. Dù không phủ nhận đẳng cấp của Rodrigo, ông Dorival Júnior vẫn cho rằng danh hiệu cao quý này đáng ra nên thuộc về Vinicius.

“Nếu là giải thưởng cá nhân, thì cầu thủ hay nhất mùa trước là Vini. Giải thưởng lớn nhất của cậu ấy chính là sự công nhận từ người dân Brazil”, ông chia sẻ.

“Rodri hoàn toàn xứng đáng với những gì đạt được. Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời, nhưng theo tôi, Vini là người xuất sắc hơn trong mùa giải vừa qua. Cậu ấy thể hiện bản lĩnh sát thủ đáng gờm, luôn biến hóa và khao khát chinh phục đỉnh cao. Vinicius không chỉ là ngôi sao của sân cỏ mà còn là niềm tự hào của chúng tôi”, ông Dorival Júnior nói thêm.

Rodri Hernández giành Quả bóng vàng 2024 với chỉ 41 điểm chênh lệch so với đối thủ Vinícius Júnior của Real Madrid - một kết quả đầy kịch tính và gây tranh cãi. Với tổng điểm 1.170, Rodri vượt qua Vinícius, người đạt 1.129 điểm, để giành chiến thắng tại Paris vào ngày 28/10.

Sau cùng, HLV Dorival Júnior cũng khẳng định Vinicius sẽ góp mặt trong đội hình xuất phát của Brazil đối đầu Venezuela vào ngày 15/11 sau khi đã bỏ lỡ các trận đấu với Chile và Peru vì chấn thương. Trận đấu sắp tới sẽ là cơ hội để ngôi sao của Real Madrid tiếp tục thể hiện tài năng và khẳng định vị trí của mình không chỉ ở Brazil mà trên sân khấu quốc tế.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.