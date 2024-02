'Bông hồng lai' nhóm NewJeans khoe ảnh ở Hội An

Ngày 1/2, Danielle (thành viên nhóm nhạc NewJeans) chia sẻ hình ảnh chụp tại Hội An, Đà Nẵng. Hình ảnh được nữ ca sĩ chụp trong chuyến đi tới Việt Nam vào giữa tháng 1. Trong hình, nữ ca sĩ mặc váy 2 dây họa tiết hoa đơn giản, trẻ trung. Loạt ảnh được Danielle gửi qua một ứng dụng của nhóm nhạc NewJeans.

Loạt ảnh ngay lập tức gây chú ý và được người hâm mộ khen ngợi. Vẻ ngoài xinh đẹp của nữ thần tượng thu hút sự quan tâm ngay cả khi cô trang điểm và mặc trang phục đời thường đơn giản.

Sau Danielle, thành viên Hanni cũng được phát hiện tới Hội An. Cả 2 nữ ca sĩ đều mang theo thiết bị quay hình. Do đó, người hâm mộ hy vọng họ thực hiện vlog và sẽ sớm được xem những thước phim của hai người ở Việt Nam.

Danielle sinh năm 2005 là một trong 5 thành viên của nhóm nhạc NewJeans. Cô mang hai dòng máu Australia và Hàn Quốc.

NewJeans được xem như hiện tượng Kpop khi gây sốt ngay thời điểm ra mắt với album đơn đầu tiên OMG. Với sản phẩm thứ hai Get Up, NewJeans tiếp tục phá vỡ kỷ lục trên các bảng xếp hạng trong và ngoài nước khi phát hành vào tháng 7/2023.

Họ cũng đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 trong vòng một năm kể từ khi ra mắt và giành giải Nghệ sĩ Kpop toàn cầu tại Lễ trao giải âm nhạc Billboard 2023.

Tờ Korea JoongAng Daily nhận định các bài hát của nhóm nhạc nữ HYBE tràn ngập đường phố và vô số giải thưởng nhóm nhạc nữ này nhận được đã chứng minh sức mạnh của họ trên thị trường giải trí.

