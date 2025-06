Bóng đá Brazil không ‘chết’

Khi các ông lớn châu Âu mỏi mệt, thiếu động lực và mang theo tinh thần "giao lưu là chính", những đội bóng Brazil không hề khách sáo.

Palmeiras cầm hòa Porto và tiếp đó là Inter Miami sáng 24/6, Fluminense khiến Dortmund toát mồ hôi, Botafogo quật ngã PSG, và Flamengo đánh bại Chelsea thuyết phục 3-1. Chỉ một đội bóng Brazil để thua sau vòng bảng tới nay. Họ ghi 16 bàn, chỉ thủng lưới 7 lần, và quan trọng hơn, đá như thể danh dự cả nền bóng đá phụ thuộc vào từng pha tranh chấp.

Brazil đã trở lại, và lần này không chỉ bằng niềm tự hào quá khứ, mà bằng thứ bóng đá hiện thực, quyết liệt, và rất đỗi con người.

“Bãi tha ma của bóng đá đầy rẫy những kẻ được đánh giá cao”, HLV Renato Paiva của Botafogo phát biểu sau khi đội ông đánh bại gã nhà giàu PSG. Một phát ngôn sắc lạnh trong cái nóng thiêu đốt ở Pasadena - và là lời cảnh báo đúng lúc với phần còn lại của thế giới.

Trận thắng ấy không phải một cú sốc ngẫu nhiên. Đó là kết quả của một thế trận hợp lý, tinh thần không khoan nhượng, và thái độ thi đấu sòng phẳng. Igor Jesus - người đang được Nottingham Forest nhắm tới - ghi bàn thắng duy nhất trong một trận đấu mà PSG gần như bất lực.

Flamengo thì nâng tầm chiến tích lên một bậc cao hơn. Họ không chỉ thắng, mà là thắng đậm Chelsea. Tỷ số 3-1 không chỉ xoa dịu nỗi đau từng để thua Liverpool năm 2019, mà còn là minh chứng rõ ràng rằng bóng đá Brazil vẫn có thể đánh bại những đại diện đắt giá nhất của châu Âu - khi được tổ chức đúng cách.

Đã có thời bóng đá Brazil thống trị thế giới. Những chiến công lẫy lừng của Santos với Pelé, Flamengo với Zico, São Paulo thời Cafu… là biểu tượng của một giai đoạn mà các CLB Nam Mỹ không hề e ngại bất kỳ "gã khổng lồ" châu Âu nào. Thập niên 1990 và đầu 2000, các trận thắng ở Intercontinental Cup hay Club World Championship từng là minh chứng sống động cho vị thế đó.

Nhưng rồi thời thế đổi thay. Cầu thủ giỏi bị xuất khẩu từ tuổi teen, các CLB Brazil sa lầy trong nợ nần, còn châu Âu thì trỗi dậy với những hợp đồng truyền hình tỷ đô và các "CLB nhà nước" như Man City hay PSG. Sự chênh lệch về nguồn lực tưởng như đã đào sẵn huyệt cho bóng đá CLB Nam Mỹ.

Song tại Club World Cup năm nay, bóng đá lại được định đoạt trên sân cỏ chứ không phải phòng họp tài chính. Flamengo, Fluminense, Palmeiras và Botafogo chứng minh rằng trái tim, kỷ luật và sự chuẩn bị kỹ lưỡng vẫn có thể san bằng cách biệt khổng lồ về tài chính.

Ngay sau những thất bại, những cái cớ quen thuộc lại được nhắc tới: "Đội châu Âu mệt vì vừa kết thúc mùa", "thời tiết quá nóng", "giải này không quan trọng"... Nhưng liệu có ai từng bào chữa cho các CLB Brazil khi họ phải thi đấu hơn 70 trận mỗi năm, với mật độ còn dày hơn cả châu Âu?

HLV Renato Gaucho của Fluminense nói thẳng: “Khi Brazil thua, người ta nói chúng tôi yếu. Khi chúng tôi thắng, họ bảo đối thủ mệt. Vậy rốt cuộc, thắng là sai à?”.

HLV Abel Ferreira của Palmeiras thì gọi lý do “mệt mỏi” là một “lời nói dối”, chỉ ra rằng Porto mới là đội đá nhiều trận hơn Palmeiras trước khi hai bên gặp nhau. Cầu thủ Luiz Araújo của Flamengo cũng nhấn mạnh: “Không ai ra sân để thua cả. Chelsea cũng chiến đấu tới cùng”.

Nhà bình luận kỳ cựu Mauro Cezar nói không sai: điều duy nhất châu Âu hơn Brazil lúc này là tiền. Chelsea chi 1,5 tỷ euro để xây dựng đội hình - con số tương đương tổng nợ của nhiều CLB Brazil gộp lại. Nhưng như Flamengo đã chứng minh, khi có tổ chức tốt, lựa chọn nhân sự hợp lý và một HLV trẻ với tư duy hiện đại, họ vẫn có thể đánh bại những gã khổng lồ đến từ trời Âu.

Filipe Luis - người từng khoác áo Chelsea và Atletico Madrid thừa nhận nhóm 8-10 CLB mạnh nhất châu Âu vẫn ở tầm cao hơn. Nhưng phần còn lại? Brazil sẵn sàng sòng phẳng thi đấu. Họ hiểu trận đấu, thích nghi tốt với điều kiện thời tiết, sân bãi, và đá như thể chẳng còn gì để mất.

Dù còn nghi ngờ về ý nghĩa thể thao, Club World Cup năm nay đang tạo ra một hiệu ứng xã hội lớn tại Brazil. Sau nhiều năm cảm thấy mình "tụt hậu", người Brazil giờ có quyền tự hào về những gì các CLB trong nước đang thể hiện. Họ đang nhìn thấy một điều: bóng đá Brazil không chết. Nó chỉ đang chờ một sân khấu đủ sáng để chứng minh rằng: không phải mọi thứ ở châu Âu đều tốt hơn.

Trong một thế giới nơi tiền thường thắng, Club World Cup 2025 nhắc chúng ta rằng bóng đá vẫn là môn thể thao kỳ lạ nhất. Vì ở đó, sự bất ngờ - và đôi khi là một chút công bằng - vẫn còn tồn tại.

